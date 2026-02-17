Ssab - Chef - Segment- & Kokillverkstad
2026-02-17
Vill du leda och utveckla en tekniskt viktig verksamhet som är avgörande för driftsäkerhet, produktkvalitet och tillgänglighet i en komplex industrimiljö? Som chef för Segment- & Kokillverkstad på SSAB i Luleå får du ett helhetsansvar för en verkstadsverksamhet med central betydelse för vår produktion.
I rollen kombinerar du ett tydligt och närvarande ledarskap med strategiskt arbete och nära samverkan med andra chefer och funktioner inom verksamheten.
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och har förbundit oss att i stor utsträckning bli fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Som chef för Segment- & Kokillverkstad har du ett övergripande ansvar för att äga, utveckla och följa upp verksamheten inom verkstaden. Du ansvarar för att säkerställa hög kvalitet, leveransprecision och teknisk tillförlitlighet i arbeten kopplade till segment- och kokillhantering, underhåll och utveckling.
Du leder verksamheten mot uppsatta mål genom tydlig styrning, prioritering och långsiktig planering, med fokus på säkerhet, kvalitet, effektivitet och kostnadskontroll. Rollen innebär ett helhetsansvar för arbetsmiljö, miljö, ekonomi och resursanvändning inom avsnittet.
Du driver ett strukturerat förbättringsarbete och säkerställer att beslut, standarder och arbetssätt omsätts i praktiken. I uppdraget ingår ett nära samarbete med produktion, underhåll, teknik och andra stödfunktioner för att skapa samsyn, god planering och en stabil leverans över tid.
Det finns utrymme att tillsammans med din chef och organisationen tydliggöra och vidareutveckla uppdraget utifrån verksamhetens behov inom Segment- & Kokillverkstad.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda och utveckla Segment- och kokillverkstaden mot uppsatta mål genom tydlig styrning, prioritering och uppföljning.
Ansvara för arbetsmiljö, miljö, ekonomi och resursanvändning inom avsnittet.
Säkerställa hög kvalitet och tillgänglighet genom strukturerad planering och samordning.
Driva och följa upp förbättringsarbete samt säkerställa att beslut och arbetssätt implementeras och efterlevs.
Samverka med andra chefer och funktioner för att skapa helhetsperspektiv och effektivt samarbete.
Om digPubliceringsdatum2026-02-17Kvalifikationer
Du talar och skriver flytande svenska samt har grundläggande kunskaper i engelska.
B-körkort är ett krav.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av ledarskap.
Erfarenhet av att leda i förändring och driva utvecklingsarbete.
Erfarenhet från industriell verksamhet och/eller underhåll.Dina personliga egenskaper
Du är trygg i ditt ledarskap och har ett coachande förhållningssätt som skapar engagemang och ansvarstagande.
Du arbetar strukturerat och skapar tydlighet genom planering, prioritering och uppföljning.
Du har ett tydligt driv och trivs i en roll där du får initiera, leda och följa upp förändrings- och förbättringsarbete.
Du kombinerar närvaro i den operativa verksamheten med ett långsiktigt perspektiv på utveckling och resultat.
Vårt erbjudande
På SSAB är mångfald och inkludering en del av vår kultur. Vi använder våra värderingar - drivande, äkta och steget före - i vårt dagliga beslutsfattande, alltid med kunden i fokus. Det gör oss alla till lagspelare, med en gemensam strävan att förbättra oss. När du börjar på SSAB blir du en del av en organisation med passionerade problemlösare som arbetar tillsammans med viktiga utmaningar. Vi kommer att stödja din tillväxt genom att erbjuda en säker och vänlig arbetsplats som bidrar till balansen mellan arbete och privatliv. På SSAB har du möjlighet att bredda dina kunskaper och växa.
Vi erbjuder ett brett spektrum av uppskattade förmåner till våra medarbetare. Här är några exempel på det:
Vinstdelning
Flexibla villkor för arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Rekryteringsprocessen
1. Ansök
2. Tester
3. Intervju
4. Referenstagning
5. Hälsoundersökning
6. Signera
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor angående tjänsten?
Kontakta gärna Mattias Andersson, Chef avsnitt Centrala Verkstäder & Fältunderhåll, mail - mattias.andersson2@ssab.com
Vi undanbeder oss kontakter från rekryteringsföretag, annonssäljare och liknande beträffande denna annonsering.
Facklig information lämnas av Akademikerföreningen, Unionen och Ledarna som nås via vår växel på tfn 0920-920 00.
Några ord från din blivande chef
"Jag som blir din nya chef heter Mattias Andersson och jag ser fram emot att välkomna dig till vårt team. Inom centrala verkstäder och fältunderhåll är vårt uppdrag är att utföra underhåll inom hela SSAB Luleå, på ett säkert sätt och med hög kvalité. I ett öppet klimat jobbar vi tillsammans med att utveckla varandra, våra team samt vår verksamhet. Vi värdesätter engagemang, kunskapsutbyte och en miljö där alla kan bidra med sina perspektiv."
SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag som bygger en starkare, lättare och mer hållbar värld genom förädlade stålprodukter och tjänster. Tillsammans med våra partners har SSAB utvecklat SSAB Fossil-freeTM steel och planerar att återuppfinna värdekedjan från gruvan till slutkunden, vilket i stort sett eliminerar koldioxidutsläpp från vår egen verksamhet. SSAB ZeroTM, ett till stor del koldioxidutsläppfritt stål baserat på återvunnet stål, stärker ytterligare SSABs ledande position och vårt heltäckande hållbara erbjudande oberoende av råvaran. SSAB har anställda i över 50 länder och produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA.
