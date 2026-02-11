Spolbilschaufför
2026-02-11
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar, med ansvar för flera centrala samhällsfunktioner. Med cirka 450 medarbetare arbetar vi med planering, utveckling och förvaltning av kommunens infrastruktur, fastigheter, parker och utemiljöer. Förvaltningen ansvarar även för vatten- och avloppsverksamhet, avfallshantering, måltidsservice, lokalvård samt räddningstjänst.
Vår spolbilschaufför har valt att gå i pension till sommaren och vi letar nu efter hans ersättare.
Du tillhör Gatu-Parkavdelningen inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Tillsammans utför avdelningens ca 60 medarbetare drift och underhåll av gator, gång och cykelvägar, parker, fastighetsmark, grönområden, och andra allmänna platser. Vi har en egen verkstad/förrådsenhet. Vi utför även anläggningsarbeten i egen regi där ingår även underhåll av ledningsnätet där du kommer vara placerad.
Vill du vara delaktig i vår fortsatta utveckling inom VA-underhåll.
Så här bidrar du i rollen som spolbilschaufför.
Hos oss får du ett självständigt och varierande arbete där du kör spolbil och lastväxlare. Samtidigt blir du en del av ett stöttande team med hjälpsamma och kunniga kollegor.
Du kommer att arbeta med spolning och underhåll av ledningsnät, tömning av gatubrunnar samt andra uppdrag inom kommunen Dina körningar sker inom Mjölby kommun. Du kommer även köra våra lastväxlare under beredskapsarbeten som snöröjning, saltning mm.
Du utgår varje morgon från vår verksamhet på Ramstadgatan i Mjölby.
Du ansvarar för kontroll, daglig tillsyn och skötsel av ditt fordon, och vi ser till att du får de rätta förutsättningarna för att göra ett bra jobb.
Din huvudsakliga arbetstid är under dagtid, men du kommer även att ingå i vår grupp för beredskap vilket kan medföra arbete under andra timmar på dygnet. Beredskapen är över hela året och rullar enligt schema.Kvalifikationer
Vi söker en erfaren chaufför med C-körkort, gärna med erfarenhet inom transport eller entreprenad. Svenska i tal och skrift är ett krav. Du ska ha YKB samt arbete på väg.
Vi ser det som meriterande med:
- CE-kort
- erfarenhet av ritningsläsning
- erfarenhet som slam- och spolbilschaufför
• erfarenhet från miljöservicebranschen
• erfarenhet av att arbeta i VA-banken
Du kan planera och organisera ditt arbete väl. Använder dig gärna av digitala verktyg. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.
Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt med förmåga att skilja på det personliga och professionella. I mötet med kunder och kollegor bemöter du andra på ett lugnt, serviceinriktat och tillmötesgående sätt, med vilja att alltid hjälpa och hitta fungerande lösningar. Du är lyhörd och samarbetar väl med andra samt hanterar situationer och eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt. Rollen kräver att du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du planerar och strukturerar ditt arbete på ett effektivt sätt med fokus på noggrannhet och kvalité. Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb. Ersättning
