Specialpedagog
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet
Ditt uppdrag är att arbeta med specialpedagogiska insatser på vuxenenheten där du är en del av elevhälsans arbetslag samtidigt som du tillhör ett eller flera enheters elevhälsoteam.
Förutom tillsammansarbetet i elevhälsan och i elevhälsoteamet, samarbetar du med enheternas personal liksom med andra samverkanspartners.
Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är i fokus där skolan ses som en friskfaktor för eleven. Framgångsrikt lärande och främja elevhälsa är prioriterade utvecklingsområden för vuxenutbildningen och därmed utgångspunkter för det gemensamma elevhälsoarbetet. I dina arbetsuppgifter ingår att stödja enheternas främjande och förebyggande arbete. Ledning och stimulans är nyckelord liksom arbete med anpassningar och extra anpassning. I arbetet ingår också att genomföra utredningar samt att bistå med kunskap om hur särskilt stöd kan utformas och genomföras. Undervisning ingår inte i tjänsten.Publiceringsdatum2025-10-28Kvalifikationer
Specialpedagogutbildning. Lärarutbildning mot grundskolans senare del eller gymnasiet är meriterande liksom erfarenhet av specialpedagogiskt arbete inom grundskolans senare del och/eller gymnasiet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och ditt intresse för utveckling av verksamheten.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog, alternativt är under utbildning. Du kan arbeta både övergripande organisatoriskt och med enskilda elever eller grupper. Du är en närvarande, lyhörd, tydlig och organiserad person som agerar prestigelöst samt har en förmåga att skapa engagemang, förtroende och delaktighet. Du är strukturerad och arbetar målinriktat och är väl förtrogen med skolans styrdokument. Du har lätt för att skapa goda relationer samt är en kvalificerad samtalspartner i pedagogiska frågor med elever, med vårdnadshavare, med kollegor samt andra aktörer. Du ser möjligheter i förändringar och har ett positivt och tillmötesgående förhållningssätt samt tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter.
Du har en god språklig och skriftlig förmåga och god erfarenhet och kunskap om systematiskt kvalitetsarbete. Du använder dig av beprövad erfarenhet och forskning för att analysera samt utvärdera resultat som grund för förbättringsarbete på olika nivåer; barn och elevers lärande, undervisningspraktik samt organisation och rutiner. Du är van att använda digitala verktyg och kompensatoriska hjälpmedel i undervisningen.
Stämmer beskrivningen in på dig och din kompetens? Välkommen med din ansökan! Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Övrig information
Tillsvidareanställning, semestertjänst. Tillträde efter överenskommelse.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Inför anställning kommer vi begära att du visar upp ett utdrag ut belastningsregistret (2 kapitlet 31 § skollagen). Utdraget begärs ut via https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Det tar oftast mellan 1-2 veckor att få det hemskickat.
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos https://lidkoping.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss---lediga-jobb. https://lidkoping.se/lidkoping-vaxer/start/flytta-hit
och http://www.livetiskaraborg.se Ersättning
