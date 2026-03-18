Specialpedagog
Lidköpings Kommun / Speciallärarjobb / Lidköping Visa alla speciallärarjobb i Lidköping
2026-03-18
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidköpings Kommun i Lidköping
, Vara
, Grästorp
, Essunga
eller i hela Sverige
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Om Jobbet
Vill du bli en av våra viktiga specialpedagoger inom Barn- och elevhälsan grundskola i Lidköpings kommun? Vi söker nu specialpedagog till vår enhet.
Förutsättningarna kommer att vara goda, tyngdpunkten i arbetet ligger i de förebyggande och hälsofrämjande insatserna i en nära dialog med rektor och övriga kollegor i elevhälsoteamet.Publiceringsdatum2026-03-18Dina arbetsuppgifter
Specialpedagogen arbetar i elevhälsoteam tillsammans med skolkurator, skolsköterska och skolpsykolog och verkar ute på skolenheten i nära samverkan med rektor och pedagoger. Du kommer främst att ha uppdraget att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Som specialpedagog kommer du tillsammans med rektor, EHT och pedagoger att verka för en god pedagogisk lärmiljö med målet att alla elever ska må bra och utvecklas utifrån sina förutsättningar och nå så långt som möjligt. Vi ser vikten av att utgå från elevernas intresse, motivation och lusten att lära tillsammans.
Arbetet som specialpedagog är mångfacetterat och innebär bl a att du bistår med din kompetens i skolutvecklingsfrågor, samverkar med pedagoger och rektor i arbetet med att hitta framgångsrika arbetssätt som gynnar elevernas lärande, handleder personal samt bidrar i arbetet med pedagogiska kartläggningar. Som specialpedagog tillför du det specialpedagogiska perspektivet vid analysen av de obligatoriska kartläggningsmaterialen och bedömningsstöden samt resultaten av nationella prov. Specialpedagogen kan bidra med sin kompetens vid planeringen av det fortsatta pedagogiska arbetet med ledning och stimulans samt extra anpassningar. Du kommer också att medverka vid övergångar inom/mellan enheter och verksamheter.
Förutom arbetet ute på skolenheten kommer du att ha tillhörighet i en yrkesgrupp med förvaltningens specialpedagoger. I denna grupp samverkar du med förskolans och grundskolans specialpedagoger. Det innebär bland annat att arbeta med frågor som rör den egna professionen samt bedriva kvalitets- och utvecklingsarbete.
Alla våra professioner inom EHT har framtagna huvuduppdrag som är förankrade både inom professionen, rektorsgruppen och våra fackförbund. Detta skapar tydliga förväntningar på rollerna i verksamheterna och på vilket sätt professionen används.
Vem är du?
Stämmer beskrivningen in på dig och din kompetens? Välkommen med din ansökan! Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog, alternativt är under utbildning. Du kan arbeta både övergripande organisatoriskt och med enskilda elever eller grupper. Du är en närvarande, lyhörd, tydlig och organiserad person som agerar prestigelöst samt har en förmåga att skapa engagemang, förtroende och delaktighet. Du är strukturerad och arbetar målinriktat och är väl förtrogen med skolans styrdokument. Du har lätt för att skapa goda relationer samt är en kvalificerad samtalspartner i pedagogiska frågor med elever, med vårdnadshavare, med kollegor samt andra aktörer. Du ser möjligheter i förändringar och har ett positivt och tillmötesgående förhållningssätt samt tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter.
Du har en god språklig och skriftlig förmåga och god erfarenhet och kunskap om systematiskt kvalitetsarbete. Du använder dig av beprövad erfarenhet och forskning för att analysera samt utvärdera resultat som grund för förbättringsarbete på olika nivåer; barn och elevers lärande, undervisningspraktik samt organisation och rutiner. Du är van att använda digitala verktyg och kompensatoriska hjälpmedel i undervisningen.
Körkort samt tillgång till egen bil.Övrig information
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Tillsvidareanställning 100% med start i augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Inför anställning kommer vi begära att du visar upp ett utdrag ut belastningsregistret (2 kapitlet 31 § skollagen). Du begär ut utdrag via länken: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/.
Det tar oftast mellan 1-2 veckor att få det hemskickat.
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos https://lidkoping.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss---lediga-jobb. https://lidkoping.se/lidkoping-vaxer/start/flytta-hit
och http://www.livetiskaraborg.se Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/111". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings kommun
(org.nr 212000-1694) Arbetsplats
Bildning, Barn- och elevhälsa, Grundskola Kontakt
Tomas Eriksson, Enhetschef Elevhälsan grundskolanu 0702128073 Jobbnummer
9803707