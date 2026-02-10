Speciallärare Vallaskolan
Är du vår nya specialllärare? Du möts av ett professionellt och positivt gäng som har ett bra samarbete kring våra elever. Här hos oss får våra elever möta en lustfylld lärmiljö där alla känner delaktighet, förtroende och respekt för varandra. Vill du jobba tillsammans med oss - ta chansen att söka redan nu!
På Vallaskolan satsar vi på det kollektiva lärandet för att utveckla och stabilisera det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet. Eleverna på Vallaskolan får möjlighet att arbeta med flera sätt att uttrycka sig på, vilket skapar fler möjligheter att lära och de får möta en varierad undervisning och verksamhet. Vi vill ge dig en utmanade och lärorik tid hos oss. I nära samarbete med kollegor kommer du att få vara med i det spännande arbetet med att utveckla elevhälsoarbetet mot högre måluppfyllelse för våra elever.
Vem är du?
Vi söker en legitimerad engagerad och driven speciallärare som vill vara med och fortsätta utveckla vårt elevhälsoarbete samt ansvara för de eleverna i vår mindre undervisningsgrupp. Hos oss får du en nyckelroll i skolans arbete för att skapa tillgängliga lärmiljöer och goda förutsättningar för alla elevers lärande och välmående. Som speciallärare hos oss arbetar du både strategiskt och operativt. Du driver och samordnar elevhälsoarbetet i nära samarbete med skolledning, elevhälsoteam och pedagoger. En viktig del av uppdraget är även att planera, genomföra och utveckla undervisningen i vår mindre undervisningsgrupp, där eleverna får stöd utifrån sina individuella behov.
Vi söker dig som vill få saker att hända och som vill vara med att utveckla och aktivt arbeta med elevhälsan. Du är legitimerad speciallärare och har erfarenhet av elevhälsoarbete och uppdraget som speciallärare. Du är en person som vill skapa förutsättningar för våra elevers fortsatta utveckling och lärande. Vi lägger stor vikt vid att du är väl förtrogen med styrdokument och den dokumentation som krävs i din yrkesroll som speciallärare för elever i behov av särskilt stöd. Du har god samarbetsförmåga och utvecklas tillsammans med andra, där du bidrar med din kunskap och dina erfarenheter för att driva arbetet framåt för elever i behov av särskilt stöd. Du har ett professionellt förhållningssätt gentemot elever, kollegor och vårdnadshavare. Känner du att det här stämmer in på dig - då är du välkommen till oss på Vallaskolan!Kvalifikationer
• Du har lärarutbildning med examen som speciallärare.
• Du är omvärldsorienterad och håller dig uppdaterad inom aktuell forskning. Du är väl förtrogen med LGR-22 och skolans styrdokument.
• Du känner dig säker i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd och har god kunskap om kartläggningar och pedagogiska utredningar.
• Du använder dokumentation som ett viktigt verktyg i ditt arbete som speciallärare.
• Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.Dina personliga egenskaper
• Du är professionell i din yrkesroll, tar ansvar, är engagerad, motiverad och bidrar i arbetet med ständiga förbättringar.
• Du ser samarbete som en nyckel till framgång för våra elever, har lätt för att skapa goda relationer och samverkar med elever, vårdnadshavare, skolans elevhälsoteam, arbetslaget samt skolledning.
• Du har didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa en god lärmiljö för våra elever.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du arbeta med professionella, modiga och engagerade kollegor. Du får utveckla dig inom ditt område och arbeta med det viktigaste som finns - våra elever!
Vi erbjuder dig en heltidstjänst som speciallärare hos oss på Vallaskolan med arbete i årskurserna F-6. Med ett strukturerat kollegialt lärande, ämnesspecifika kompetensutvecklingsdagar och forum för elevhälsoarbete, satsar vi på våra lärare och ökar därmed kvalitén i undervisningen. På Vallaskolan arbetar, förutom ett antal legitimerade lärare och fritidspedagoger, också speciallärare, skolsköterska och kurator inom elevhälsans professioner.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Ersättning
