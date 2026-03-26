Speciallärare till Kastellskolan
2026-03-26
Kastellskolan har ett bra läge på Kristinagatan i Härnösand. Skolan med ca 260 barn och elever, med tillhörande fritidshem, har varit verksam sedan läsåret 2003-2004, och vår förskoleverksamhet öppnade under läsåret 2006-2007. Vi erbjuder en röd tråd i lärandet för barn från ett till sexton år. Vi är den lilla skolan med de stora möjligheterna.
Skolan har fyra arbetslag; förskola, fritidshem, åk F-6 samt åk 7-9. Kastellskolan, som är en icke vinstdriven friskola, har ca 50 anställda. Skolan leds av en styrelse samt av skolledningen som består av rektor tillika skolchef och bitr.rektor tillika rektor för förskolan och därtill fyra arbetslagsledare.
Aktuella projekt just nu är Erasmus+, vilket innebär att personal har möjlighet att få fortbildning eller jobbskuggning på olika skolor runt om i Europa, samt att elever får möjlighet till skolutbyte med elever i skolor i andra länder i Europa. Ökad kompetens för högre måluppfyllelse hos elever med funktionsnedsättning är ett projekt som vi avslutar nu i och med innevarande termins slut. Syftet med det projektet är att öka måluppfyllelsen för elever med funktionsnedsättning samt att öka kunskapen hos personalen om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning. Vi har jobbat för att ge elever med funktionsnedsättning större möjlighet till högre måluppfyllelse genom att studera i en anpassad lärmiljö som främjar studiemotivation, arbetsro, uppmärksamhet och koncentration och där målen för undervisning och bedömning är tydliga. Vi har också jobbat för att ge pedagoger fler verktyg för att i högre grad differentiera klassrumsundervisningen utifrån elevernas olika behov med hjälp av olika pedagogiska arbetssätt, exempelvis formativ bedömning och kooperativt lärande. Vi har bla förbättrat våra planeringar för undervisningen där syfte, aktiviteter, bedömningsformer och beskrivning av vad som ska uppnås för olika betygssteg framgår, pedagogerna har fått fortbildning om bedömningens grunder samt kunskap om undantagsbestämmelsen.
Då en av våra speciallärare flyttar från stan efter sju år i tjänst här hos oss på Kastellskolan söker vi nu en legitimerad speciallärare, med inriktning på matematik. Du som söker blir en del av skolans elevhälsoteam som består av skolsköterska, kurator, två speciallärare, rektor samt bitr.rektor. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och du har förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt. Du kan framgångsrikt leda samtal kring svåra frågor med elever och deras vårdnadshavare, samt agera professionellt och tålmodigt även i svåra och pressade situationer. I tjänsten som speciallärare på Kastellskolan ingår i uppdraget bla att organisera den anpassade lärmiljön, där vi planerar för en tät bemanning, där vi har möjlighet att ge anpassat material, ge enskilda genomgångar i olika ämnen, ge eleverna möjlighet att redovisa i mindre grupp, ge möjlighet till enskild undervisning, ge strukturstöd och hjälp med studieteknik. Digitala hjälpmedel som tex inlästa läromedel, skönlitteratur och andra digitala program som hjälp i undervisningen finns lättillgängligt i lärmiljön och vi har god möjlighet att dokumentera och kartlägga. Vi önskar att du har ett intresse och engagemang i frågor som rör skolutveckling där du tillsammans med skolledningen, speciallärare och förstelärare leder kollegiet att dela erfarenheter, diskutera forskning och analysera sin praktik.
Vårt värdegrundsarbete med ledorden Trygg - Ödmjuk - Varsam, där styrdokumenten Skollagen (SFS 2010: 800), Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) är viktiga delar, ger förutsättningar för ett lyckat arbete i anpassad lärmiljö men också i arbetet med integrering i ordinarie skol- och undervisningsmiljö.
Tjänsten, som är en tillsvidaretjänst med tillträde i augusti 2026 eller enligt överenskommelse, tillsätts om erforderliga beslut tas. Intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
E-post: expedition@kastellskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Speciallärare ht-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kastellskolan
871 60 HÄRNÖSAND Kontakt
rektor
Anders Dignè anders.digne@kastellskolan.se 070-5556750 Jobbnummer
