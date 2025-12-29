Speciallärare till Geijerskolan
2025-12-29
Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som är speciallärare, en teamspelare och som brinner för att skapa en lustfylld och stimulerande lärmiljö. På Geijerskolan strävar vi efter att elevhälsans kompetens kommer alla elever till del i ett främjande och förebyggande arbete. Du ingår i ett kompetent elevhälsoteam som arbetar tvärprofessionellt. Vi strävar efter en god samverkan där elevhälsans professioner och lärare ges möjlighet att arbeta tillsammans kring ledning och stimulans samt stödinsatser. Som speciallärare är du en aktiv del i skolans utvecklingsarbete.
Du stödjer lärarna i arbetet i syfte att identifiera och undanröja hinder i olika lärmiljöer. Som speciallärare undervisar du elever, stödjer lärare kring extra anpassningar, genomför kartläggningar, analyser och insatser för elever som är i behov av extra stöd inom läs-, skriv- och matematikinlärning. Du upprättar, följer upp och utvärderar åtgärdsprogram i enlighet med skolans rutiner samt gör klassrumsobservationer utifrån behov. I din roll som speciallärare kommer du i första hand arbeta med elever i årskurs 3-4 för att stödja och utveckla deras läs-, skriv och matematiska förmåga.
Du kommer arbeta både enskilt och i klass med elever som behöver särskilt stöd. Du kommer att arbeta nära våra elever och deras vårdnadshavare men också nära vår personal - i syfte att skapa en inkluderande och motiverande lärandemiljö där varje elev ges möjlighet att nå sin fulla potential. Tillsammans med våra lärare följer du våra elevers resultat av undervisningen på individ- och gruppnivå. Kvalifikationer
Du som söker har en speciallärarexamen för årskurs F - 6, gärna med inriktning matematik. Har du tidigare erfarenhet av arbete som lärare och som speciallärare är det meriterande samt även erfarenhet av stöd till elever med NPF-diagnoser. Du har insikt och kunskap inom skolutveckling och om skolans styrdokument och kan tillämpa dem i ditt dagliga arbete. Du har en förvärvad kunskap och erfarenhet av handledning/fortbildning, elevhälsoarbete och av att arbeta med dokumentation, pedagogiska utredningar, extra anpassningar och särskilda stöd/ åtgärdsprogram. Du har en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför även leda och organisera arbetet mot eleven/eleverna för att skapa studiero och en god lärandemiljö under hela dagen.
Utifrån evidensbaserad forskning ser vi att du kan utveckla ditt arbete och vi vill att du är van vid och har kännedom om att arbeta med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan. Som person är du lyhörd, prestigelös och du värdesätter samverkan och samarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Ta chansen att bli en del av vår verksamhet! Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för varje elevs bästa skola.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om arbetsplatsen
Geijerskolan har 615 elever från förskoleklass upp till årskurs 6, en stor kreativ fritidshemsverksamhet och 80 engagerade medarbetare. På Geijerskolan finns en skolledning som värnar om goda relationer och ett gott arbetsklimat för alla elever och medarbetare. Vårt fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas kunskapsutveckling i en trygg och tillitsfull miljö, att utmana eleverna att ta egna initiativ, utveckla sina intressen samt att ta ansvar för sig själva och andra. Tillsammans arbetar vi för varje elevs bästa skola och varje medarbetares bästa arbetsplats. Geijerskolan är belägen på Limhamn och har sedan 2016 nya ljusa lokaler. Vi har nära till Malmös kulturliv och Ribbans sköna natur.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Grundskoleförvaltningens elevhälsa är HBTQI-certifierad vilket förstärker det strategiska arbetet med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett HBTQI-kompetent och inkluderande bemötande i våra skolor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
