Speciallärare med NPF kompetens, Karinslundsskolan

Karinslundsskolan är en liten skola med ett stort hjärta. Vi är en F-6 skola med 120 elever och 17 personal. Det gör att all personal har en närhet till skolans elever. Vi jobbar utifrån att våra elevers trygghet och glädje är avgörande för kunskapsutveckling.
På skolan finns ett omtyckt fritidshem, en guldgruva till bibliotek, stora ljusa lokaler och en skolgård med extra allt för den viktiga leken.Vi som arbetar på skolan är mycket stolta över vår skola. En verksamhet som vi tillsammans utvecklat under de senaste 3 åren.
Nu ser vi en möjlighet att stärka upp vår elevhälsa ytterligare och vår speciallärare önskar sig en kollega i professionen. Kanske är det du?
Under vanlig dag kommer du i rollen som speciallärare med särskild kompetens inom NPF bland annat att ha som uppdrag:
* uppbyggnad och utveckling av skolans särskilda undervisningsgrupp.
* ansvar för arbetet med elever i behov av särskilt stöd med fokus på åtgärden särskild undervisningsgrupp.
* leda, dokumentera och utvärdera elevhälsoprocesser på individ och gruppnivå. Det innebär stor samverkan med klasslärare, fritidshem, elevhälsan och vårdnadshavare.
Rollen är en förstärkning på vår skola. Det finns därför stora möjligheter att påverka och utforma arbetet. Allt med fokus på verksamhetens gemensamma mål - utveckla alla elevers lärande och hälsa. I rollen ingår du i skolans elevhälsoteam sombestår av speciallärare, socialpedagog, kurator, skolsköterska och rektor. Elevhälsoarbetet har utvecklats under de senaste åren och vi har nu en modell med regelbunden uppföljning av grupp och individnivå. I dessa möten bidrar du i rollen som speciallärare med fokus på NPF med ett viktigt perspektiv.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* lärarlegitimation med inriktning på kärnämnen inom stadierna åk 1-6.
* speciallärare examen eller pågående speciallärarutbildning.
* dokumenterad NPF utbildning.
* tidigare erfarenhet av att undervisa i åk 4-6.
* erfarenhet av att undervisa elever i behov av särskilt stöd.
* god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
* god digital kompetens med särskild erfarenhet av assisterande teknik i undervisningen.
Vi ser det också som meriterande om du har:
* erfarenhet av arbete i särskild undervisningsgrupp.
* erfarenhet av arbete inom en skolas elevhälsoteam.
* utbildning inom språkutveckling.
* dokumenterad erfarenhet av elevhälsoarbete med fokus på förebyggande och främjande åtgärder.
* B-körkort.
Vi söker dig som möter både elever och vuxna med värme, nyfikenhet och ett relationellt förhållningssätt. Du vågar tänka nytt och agera modigt när det behövs, alltid med elevens bästa som kompass. I samarbeten bidrar du med ett lyhört och lösningsfokuserat sätt, och din analytiska förmåga hjälper dig att skapa trygghet även när tempot är högt. Om du dessutom har nära till skratt och gillar att sprida glädje omkring dig, kommer du att trivas riktigt bra hos oss och bli en värdefull del av vårt team.
Vi tillämpar löpande urval så du är varmt välkommen in med din ansökan redan idag!
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
