Speciallärare - Vikingaskolan
Lunds kommun / Speciallärarjobb / Lund Visa alla speciallärarjobb i Lund
2025-08-08
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds kommun i Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som speciallärare på Vikingaskolan är du en viktig del i vårt arbete med att skapa en tillgänglig undervisning i klassrummet.
Du kommer tillsammans med dina speciallärarkollegor arbeta med specialundervisning i klassrummet, i grupp och enskilt i ett F-9 perspektiv, huvuddelen av ditt uppdrag kommer att vara riktat mot 4-9. Du ansvarar tillsammans med dina kollegor och pedagogerna i arbetslaget för utredningar och åtgärdsprogram, du erbjuder handledning samt ansvarar för viss resursfördelning inom arbetslaget. Du ingår också i Vikingaskolans specialpedagogiska team där du tillsammans med övriga speciallärare/specialpedagoger samt logoped driver det specialpedagogiska arbetet i stort på skolan. Du verkar för att alla elever ska få en god utveckling och stöttar pedagogerna i detta arbete.
Vi arbetar utifrån EHM-modellen och i de klasser du är ansvarig kommer du att tillsammans med resten av elevhälsan arbeta för att tillgodose att alla elever får den stöttning som de är i behov av.
Vi söker dig
Vi söker dig som är utbildad speciallärare/specialpedagog och som har erfarenhet av, eller intresse för, arbete med elever som är flerspråkiga. Det är meriterande om du har utbildning eller kunskaper inom svenska som andraspråk. Du förväntas ha god vana att hantera moderna IKT-verktyg, vara väl insatt i kompensatoriska hjälpmedel samt ha en god förmåga att organisera och strukturera ditt arbete. Du har en god förmåga att arbeta i team i nära samarbete med kollegor och har lätt för att på ett positivt sätt arbeta med olika typer av människor.
Du har ett förhållningssätt och bemötande som fokuserar på att se möjligheter och en förmåga att utforma lösningar som gynnar alla elevers lärande. Du bör vara analytisk och ha en god förmåga att identifiera framgångsfaktorer för elevers lärande och utveckling. Du är flexibel och van vid att självständigt planera ditt arbete. Du är lösningsorienterad, positiv och har en god förmåga att se helheter. Du har ett inkluderande förhållningssätt och arbetar så att alla elever ges goda möjligheter att nå läroplanens mål.
Som person är du lugn och trygg. Du har god samarbetsförmåga och är relationsskapande. Ett positivt förhållningssätt och flexibilitet värderas högt.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Välkommen till Vikingaskolan!
Skolan är belägen på Linero, i sydöstra delen av Lund. Hos oss går 600 elever i årskurserna F-9. För närvarande har årskurs F-3 sin verksamhet på Råbylundskolan, då ny skolbyggnad färdigställs på Vikingaskolan.
Vikingaskolan kännetecknas av hög personaltäthet, bred kompetens och stort engagemang.
- Vi ser varje elev.
- Vi skapar trygga och tillitsfulla relationer.
- Vi ser olikheter som en tillgång.
Vi strävar efter hög måluppfyllelse för att ge alla elever goda möjligheter inför framtida studier och kommande arbetsliv. På Vikingaskolan har vi fokus på språkutvecklande arbete i alla ämnen samt på skolans kompensatoriska uppdrag. Detta syns till exempel genom satsningar på språkteam, socialpedagoger och specialpedagogisk kompetens.
Alla på Vikingaskolan ska må bra, känna trygghet och trivas!
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/761". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Barn- och skolförvaltningen Kontakt
Håkan Backlund hakan.backlund@lund.se 046-3592338 Jobbnummer
9451070