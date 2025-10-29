Specialistläkare Asih Norrtälje
Capio Sverige AB / Läkarjobb / Norrtälje Visa alla läkarjobb i Norrtälje
2025-10-29
Om oss
På Capio ASIH Norrtälje får du chansen att göra verklig skillnad för patienter med komplexa vårdbehov. Vårt team består av engagerade sjuksköterskor, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och undersköterskor, som tillsammans erbjuder avancerad medicinsk vård i patienternas hemmiljö, i hela Norrtälje kommun.
Vi tror på trygghet, personcentrering och nära samverkan - och söker nu dig som vill vara med och utveckla framtidens hemsjukvård.
Vi utgår från Campus i Norrtälje.
Din roll I rollen som specialistläkare på Capio ASIH Norrtälje ansvarar du för medicinsk bedömning, behandling och uppföljning av patienter i sitt hem. Du har ett nära samarbete med kollegorna i teamet, deltar i rondarbete och samordnar insatser kring patienterna tillsammans med närstående och andra vårdaktörer. Hembesök utgör en naturlig del av din arbetsdag.
Du möter patienter både fysiskt i deras hem och digitalt. Arbetet är varierande, flexibelt och präglas av nära och trygga patientrelationer.
Vi erbjuder dig En stimulerande arbetsmiljö där du arbetar nära patienterna i deras egen vardag
Goda möjligheter till kompetensutveckling, både internt och externt
Möjlighet att påverka och utveckla ASIHs arbetssätt i Norrtälje
Ett flexibelt arbete och möjlighet att på verka schemaläggningen
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag
Hos oss får du vara med och utveckla framtidens ASIH och möter varje dag ett varierat och meningsfullt arbete i team med hög kompetens och stor omtanke.
Om dig Specialistläkare inom t ex onkologi, internmedicin, allmänmedicin, geriatrik eller likande specialitet. Gärna erfarenhet från ASIH eller palliativ vård. Tilläggsspecialist inom palliativ medicin är meriterande
Du är trygg, kommunikativ och van att arbeta i team
Du trivs med ett flexibelt och omväxlande arbetssätt där din kompetens verkligen gör nytta
Körkort B och körvana krävs för tjänsten
Ansökan Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Omfattning: heltid/deltid. Beredskapstjänstgöring ingår
Start: enligt överenskommelse
Intervjuer och urval sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag - vänta därför inte med din ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publiceringsdag: 2025-10-29
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Sara Edstrand Bransell sara.edstrandbransell@capio.se 072-9991324 Jobbnummer
9580485