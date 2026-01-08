Specialistläkare Allmänmedicin
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-01-08Om företaget
Närhälsan Sisjön vårdcentral, med cirka 7 300 listade invånare, är belägen i Västra Göteborg med närhet till natur och serviceutbud.
Våra ljusa och rymliga lokaler med tillgång till goda parkeringsmöjligheter finns i anslutning till ett köpcentrum med bland annat en stor matbutik och flertalet restauranger.
Vi är en kompetent och väl sammansvetsad personalgrupp och har god läkarbemanning med stor kompetensbredd inom internmedicin, allergologi, geriatrik och akutmedicin samt forskning. Nu har vi möjlighet att utöka vårt team och utveckla vår enhet vidare. Vi arbetar tillsammans med våra duktiga och erfarna sjuksköterskor samt vårt psykosociala team med psykolog, vårdsamordnare och rehabkoordinator.
Vår läkarmottagning har ett välutrustat operationsrum för den kirurgiskt lagde distriktsläkaren och via Barnmorskemottagningen i samma lokaler finns tillgång till gynekologiskt undersökningsrum. Vi har även prickmottagninng där vi utför kryobehandling. I samma lokaler finns vår välfungerande och omtyckta BVC samt medicinsk fotvård. Vi samarbetar med hemsjukvården och rondar regelbundet på ett äldreboende
Vi kan erbjuda dig ett spännande och omväxlande arbete med patienter i alla åldrar, i en positiv arbetsmiljö med humor och god laganda, där stor vikt läggs vid att skapa goda förutsättningar för samarbete och utveckling av verksamheten. Vi når framgång gemensamt i en stimulerande lärandemiljö med öppna dörrar och ett välkomnande klimat.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen spänner sig över ett brett arbetsfält och omfattar den allmänmedicinska kompetensen med patienter i alla åldrar och situationer. Du kommer arbeta med mottagningsarbete och digitala vårdmöten i första linjens vård.
I ditt uppdrag ingår även ansvar för särskilt boende och hemsjukvård, där du arbetar personcentrerat och proaktivt i team med sjuksköterskor. Arbetet kommer bestå av riskbedömningar, vårdplaner och läkemedelsgenomgångar för våra patienter med omfattande vård- och omsorgsbehov. Uppdraget kan komma att innefatta hemsjukvård för en annan vårdcentral till viss del.
I rollen ingår även handledning av ST-, AT- och BT-läkare samt läkarstudenter då det är en viktig del av vårt uppdrag att utbilda morgondagens vårdpersonal.
Om dig
Du är legitimerad läkare och har specialistutbildning i området allmänmedicin med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård. Språkkunskaper i svenska i tal och skrift på lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten.
Du kommer att ha ett nära samarbete med kommunen samt andra vårdgrannar och det är av största vikt att du på ett genuint sätt värnar om goda relationer med dessa. I arbetet möter du många patienter med olika behov och därför är det viktigt att du är tillmötesgående och lyhörd samt har en vilja och ett engagemang att hjälpa andra. Vi letar efter dig som vill arbeta för invånarnas bästa genom behandling, rådgivning och hälsofrämjande arbete. Att du agerar professionellt och ett gott bemötande är en självklarhet för dig.
Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer på vårdcentralen sker löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
