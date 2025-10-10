Spännande uppdrag för dig som nyligen läst HR
Vår kund söker just nu en ny stjärna till deras HR support som är en del av företagets HR Business Service Center. HR Supporten svarar på HR relaterade frågor, från högt till lågt och från chefer och medarbetare i hela organisationen. Supporten sker främst via telefon och genom ärenden som inkommer via företagets HR system.
Detta är ett konsultuppdrag där du kommer att ha din anställning hos oss på Manpower/ Jefferson Wells men tillbringa dina arbetsdagar ute hos vår kund i centrala Malmö. Uppdraget är initialt ca 14 månader och sträcker sig till december 2026. Vår kund önskar start ASAP så det är önskvärt att du är tillgänglig för start inom max en månads tid.
Vad innebär rollen
Vår kund ska under det kommande året implementera ett nytt HR system och vill under denna period stärka upp deras support för HR relaterade frågor. Som medarbetare på HR support ska ge operativt HR-stöd till chefer och medarbetare via telefon och företagets ärendesystem. Du kommer att hantera personaladministration i HR systemet samt ge stöd till bolagen, chefer och medarbetare via personliga kontakter och projektuppdrag. Till stöd har du dina erfarna HR kollegor och även specialister som du tar hjälp av vid svårare ärenden inom t.ex. arbetsrätt, rehab, och vid pensionsfrågor. Under året då det nya systemet kommer att implementeras i ett par olika faser, förväntar man sig att få väldigt mycket systemrelaterade frågor från organisationen och medarbetarna. Tanken är att du med tiden bli en "superuser" i systemet och kunna guida dina kollegor rätt vid frågor.
Vi ser gärna att du är i början av din karriär och att du är nyfiken på att få lära känna en internationell organisation utifrån ett brett HR-perspektiv. Du behöver också ha ett intresse av och vilja att sätta dig in i bolagets processer, policies, kollektivavtal, organisationen och inte minst i det nya systemet. Viktigt att du gillar att jobba i team. I denna roll är man verkligen en kugge i hjulet och behöver kontinuerligt synka med kollegorna i teamet. Publiceringsdatum2025-10-10Bakgrund
* Akademisk utbildning inom HR eller motsvarande
* Erfarenhet av brett personaladministrativt arbete
* Erfarenhet av en kundsupporterande funktion
* Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
* Goda systemkunskaper, erfarenhet av SAP/-HR är meriterande.
* Mycket goda kunskaper i såväl svenska som i engelska, både i tal och i skrift. Dina personliga egenskaper
I detta urval kommer vi lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är serviceinriktad, strukturerad och prestigelös. Du har lätt för att samarbeta och är van att arbeta i team och trivs med det. Du har en förmåga lägga upp och driva ditt eget arbete och du kan se helheten utan att tappa detaljerna. Du är social och kommunikativ och trivs med telefonen och datorn som dina primära arbetsredskap. Du är också van vid och trivs med ett högt arbetstempo. Viktigt för rollen är att du har en positiv inställning och är lösnings- och utvecklingsorienterad med en vilja till förändring/ förbättring.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningstidens slut.
Start: Snarast (senast i november)
Uppdragets längd: ca 14 månader, t.o.m december 2026
Placering: Centrala Malmö
Lön: 25 000-26 000 sek/mån Ersättning
