Souschef
Matmakarna Butik & Catering i Skåne AB / Kockjobb / Kävlinge
2025-12-29
, Lund
, Svalöv
, Lomma
, Eslöv
Visa alla jobb hos Matmakarna Butik & Catering i Skåne AB i Kävlinge
Vi behöver nu utöka vår personalstyrkan till vårt trevliga och ambitiösa team.
Matmakarna ligger i världsmetropolen Kävlinge och är en Köttbutik med en köttrestaurang/bardel.
Här är också vår produktion av ketchup, bbq såser m.m. Under 2026 september kommer vi öppna upp en event & konferens anläggning bara 150 meter från oss.
För att få en känsla av vad vi jobbar med och vilket gött gäng vi är så sväng in på våra sociala medier FB & insta.
Vårt matspråk kan förklaras med orden rustikt, enkelt & elegant. Vi har råvarorna i fokus som vi gärna hittar i den skånska myllan. Vi söker dig med ett brinnande intresse för mat & dryck, och som sätter våra kunder och gäster i fokus.
Som ansvarig Kock souschef kommer du vara ansvarig för planering, leda kökspersonalen, upprätthålla kvalitet och hygien, hantera inköp och lager med stöd av Roger (Ägare ) som har det övergripande ansvaret, och som även håller i schema och personalfrågor.
Rollen kräver både kulinariska färdigheter och ledarskapsförmåga, med fokus på att säkerställa att maten håller hög standard och att köket fungerar smidig.
Tjänsten är 100% med fast månadslön.
Schemat är fyra veckors rullande och man jobbar i snitt en eller två kvällar / vecka, och varannan helg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: roger.nilsson@matmakarna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Souschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Matmakarna Butik & Catering i Skåne AB
(org.nr 556606-5784)
Stenhuggaregatan 4 (visa karta
)
244 30 KÄVLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Matmakarna Butik & Catering i Skåne Kontakt
Ägare
Roger Nilsson roger.nilsson@matmakarna.se Jobbnummer
9665532