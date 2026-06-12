Jobbannons för rivning och sanering.
Byggakuten Väst AB / Grovarbetarjobb / Partille Visa alla grovarbetarjobb i Partille
2026-06-12
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Jobbannons för rivning, sanering, håltagning och snickeri
Kompetent personal sökes för rivning, sanering, håltagning och snickeriarbeten med yrkesbevis. Vi söker dig som är seriös, har god arbetsmoral, praktisk erfarenhet med god fysik och vilja att göra ett bra jobb. Körkort är meriterande. Start ganska omgående eller enligt överenskommelse.
Kontakta BYGGAKUTEN VÄST på 076‐222 90 19 eller var god och skicka ditt CV till info@byggakutenvast.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: info@byggakutenvast.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Byggakuten Väst AB
(org.nr 559389-0659) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Byggakuten Väst Jobbnummer
9960541