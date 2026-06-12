Administrativ chef till Kvarnbyskolan
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2026-06-12
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Kvarnbyskolan är en F - 6 skola med ca 310 elever inklusive en ny anpassad grundskola. På Kvarnbyskolan arbetar ca 64 anställda. Skolan ligger i Rinkeby och har ändamålsenliga lokaler ca 5 minuter från t-banan. Kvarnbyskolan räknar med ett komplett elevhälsoteam och ett bemannat skolbibliotek. Den anpassade grundskolan ligger i grundskolans lokaler och vi arbetar för inkludering utifrån alla elevers möjligheter.
Vår vision är att vara en attraktiv skola för våra elever och anställda, där vi möter dagen med excellens, vilket vi gör genom våra ledord kommunikation, trygghet och lärande.
Kvarnbyskolan har en stabil administrativ och en ekonomi i balans och välfungerande rutiner. Vårt starka administrativ- och serviceteam är ambitiöst och välorganiserat, med det tydliga målet att avlasta kärnverksamheten så att undervisningen alltid står i fokus.
Läs gärna mer om skolan här
Vi erbjuder
Som medarbetare i Stockholms stad har du möjlighet till friskvård och du kan köpa stadens motions- och simhallskort till subventionerat pris. Under vissa förutsättningar har du möjlighet att byta semesterlönetillägg mot fler semesterdagar. Läs mer om våra förmåner här.
Som ny chef inom Stockholms stad erbjuds du chefsintroduktion och genom stadens nätverk fördjupar du dig inom olika kunskapsområden och bygger värdefulla relationer. Läs mer här.
Din roll
Som administrativ chef på Kvarnbyskolan innebär ditt uppdrag bland annat att:
• Ha ett helhetsansvar för skolans ekonomi, vilket innefattar budgetarbete, löpande prognosuppföljning, inköpshantering och upphandlingar.
• Bistå rektor, ledningsgruppen och övriga medarbetare med administrativa göromål.
• Hålla kontakter och goda relationer med Utbildningsförvaltningen, ekonomiavdelningen, Sisab, leverantörer och övriga intressenter
• Ge rektor stöd inför ekonomiska beslut.
• Hantera anställningsavtal, uppsägningar, pension, löner, lönetillägg, lönelyft, lönebidrag.
• Leda operativa processer.
• Protokollföra vid t.ex. svg, anteckningsföring vid APT, bokning av resor, lokaler, anläggningar mm.
• Arbeta i systemet Hypergene.
• Vara förtrogen med olika samverkansavtal och Stockholms stads personalpolicy. Hålla skolans ekonomi fortsatt i balans.
• Hantera beställningar och inköp via Agresso.
• Genomföra beställningar och konteringar.
Allt arbete i skolan ska genomföras med eleven i centrum och beslut tas utifrån detta.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Högskole- eller universitetsexamen inom ekonomi. Alternativt annan utbildning kombinerad med erfarenhet som sammantaget bedöms likvärdig.
Mycket god förståelse för och erfarenhet av att lägga budget, budgetuppföljning, prognoser och ekonomiska analyser.
Chefserfarenhet med medarbetaransvar inom ett för tjänsten relevant område.
God digital kompetens och förmåga att arbeta i olika system.
Det är meriterande om du har:
Kunskap om olika datasystem inom Stockholm stad såsom: LISA självservice, Agresso; hypergene; eDok, mm.
Någon form av ledarskapsutbildning som är relevant för tjänsten.
Erfarenhet av ansvar för drift och lokaler.
Erfarenhet av att jobba i skolan med administrativa processer, budget och uppföljning.
Vi söker dig som är en trygg ledare och kan kombinera din expertis inom ekonomi och administration med en förståelse för skolans vardag. Drivs av att bygga strukturer som gör skillnad på riktigt. Som ledare är du strategisk, strukturerad, stabil och tillitsfull.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och undanber oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Rekryteringsprocessen består av intervjuer, arbetspsykologiska tester samt referenstagning. För att kunna anställas inom Stockholms stads skolor måste du uppvisa utdrag från polisens belastningsregister. Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal i Stockholms stad. Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Lillbybacken 3 (visa karta
)
163 05 RINKEBY Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Kvarnbyskolan Kontakt
Tina Lyckman, Sveriges skolledare tina.lyckman@edu.stockholm.se 076-1216751 Jobbnummer
9960528