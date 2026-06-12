Musiklärare i stråk till Kulturskolan
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2026-06-12
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Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!
Vännäs är en växande kommun 3 mil från Umeå med stor andel barn och unga. På Vännäs kulturskola får ca 200 elever från åk 4-9 undervisning i olika instrument och sång. Från hösten kommer vi också att utöka vårt utbud med teater/dramagrupper. Undervisningen sker både individuellt och i olika grupper i kulturskolans egna lokaler samt på våra skolor.
På kulturskolan arbetar i nuläget sex musiklärare samt från hösten två dramapedagoger. Vi kommer även i höst att starta upp fjärrundervisning genom det interregionala projektet Nova K som innebär fjärrundervisning av elever som bor i en annan kommun i Västerbotten.
Vi söker nu en musiklärare med huvudinstrument stråk (cello eller violin), gärna med fler kompetenser inom andra instrumentgrupper eller relevanta ämnen och som också är intresserad av fjärrundervisning.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Stråkundervisningen sker oftast i 20-minuterslektioner, individuellt eller i grupp och i huvudsak under elevernas skoltid. Du schemalägger, planerar och genomför din undervisning självständigt. I tjänsten ingår också att leda stråkensemble/stråkorkester. Tjänsten kan innebära viss tjänstgöring på kvällstid och på helger.Kvalifikationer
Du har musikpedagogisk högskoleutbildning eller motsvarande. Vi ser gärna att du har en bredd när det gäller musikstilar. Du har erfarenhet av att undervisa barn och ungdomar i musik, både individuellt och i grupp. Du trivs med att jobba tillsammans med andra och har erfarenhet av att anordna konserter och evenemang.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Anställningsvillkor
Omfattning: 15-40%
Ingångslön för lärare i Kulturskolan utan eller med ringa arbetslivserfarenhet är 34 000. Vännäs kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Övrig information
Löpande rekrytering, så hör gärna av dig så snart som möjligt! Intervjuer sker måndag 10 augusti eller enligt överenskommelse.
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.
Klicka här för att läsa mer om vårt erbjudande på vannas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vännäs Kommun
(org.nr 212000-2841), https://www.vannas.se/ledigajobb
Östra Järnvägsgatan 1 (visa karta
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911 32 VÄNNÄS Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Erik Enström 072-5320720 Jobbnummer
9960534