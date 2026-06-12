Ansvarig för hotellstädning till Grytsberg Säteri
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2026-06-12
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Hotellstädansvarig till Grytsberg Säteri
Vill du arbeta i en unik miljö där kvalitet, service och gästupplevelse står i centrum?
Grytsberg Säteri är en anrik herrgårdsanläggning i hjärtat av Sörmland. Här välkomnar vi bröllopsgäster, konferensgrupper, weekendgäster och privata sällskap året om. Med hotell, restaurang, konferenslokaler och festvåningar erbjuder vi en helhetsupplevelse i en naturskön och historisk miljö.
Nu söker vi en hotellstädansvarig som vill ta ansvar för vårt housekeepingarbete och samtidigt vara en aktiv del av den dagliga driften.Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Som hotellstädansvarig ansvarar du för att våra hotellrum, gemensamma utrymmen och övriga lokaler håller högsta standard. Du arbetar själv operativt med städning samtidigt som du planerar, leder och följer upp arbetet inom städavdelningen.Dina arbetsuppgifter
• Daglig städning av hotellrum, konferenslokaler och gemensamma utrymmen.
• Planering och fördelning av arbetsuppgifter.
• Kvalitetssäkring och kontroll av städresultat.
• Introduktion och handledning av medarbetare.
• Beställning och kontroll av städmaterial och förbrukningsvaror.
• Samarbete med reception, kök och övriga avdelningar för att säkerställa en hög gästupplevelse.
• Medverkan vid större arrangemang såsom bröllop, konferenser och event.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av hotellstädning eller liknande arbete.
• Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad.
• Har god förmåga att planera och organisera arbetet.
• Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
• Är flexibel och uppskattar varierande arbetsdagar.
• Har ett öga för detaljer och kvalitet.
Tidigare erfarenhet av arbetsledning är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
• En nyckelroll i en växande verksamhet.
• Ett varierande arbete i en unik herrgårdsmiljö.
• Trevliga kollegor och nära samarbete mellan avdelningarna.
• Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt och rutiner.
• Tillsvidareanställning med provanställning enligt överenskommelse.
Arbetsplats
Grytsberg Säteri, Stjärnhov
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt team på Grytsberg Säteri. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: Erik.olofsson@grytsberg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grytsberg Säteri AB
(org.nr 559072-6997)
Grytsbergs Säteri (visa karta
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646 96 STJÄRNHOV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Erik Olofsson Erik.olofsson@grytsberg.se 0705313626 Jobbnummer
9960524