Bilförsäljare sökes till Glädjens Bil AB
Glädjen bil och verkstad AB / Butikssäljarjobb / Upplands Väsby Visa alla butikssäljarjobb i Upplands Väsby
2026-06-12
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Glädjen bil och verkstad AB i Upplands Väsby Publiceringsdatum2026-06-12Om företaget
Glädjens Bil AB är ett växande företag som arbetar med försäljning av begagnade bilar. Vi söker nu en driven och erfaren medarbetare. Som bilförsäljare kommer du att arbeta med försäljning av våra fordon och hjälpa till med tillhörande administrativa uppgifter.Dina arbetsuppgifter
I tjänsten kommer du att arbeta med försäljning.
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
Fotografering av bilar
Skapa och publicera bilannonser på olika försäljningsplattformar
Besvara kundförfrågningar via telefon, e-post
Ta emot kunder och genomföra visningar
Försäljning av bilar
Upprätta köpeavtal och övrig dokumentation
Administrativa uppgifter kopplade till bilförsäljning
Uppföljning av kunder och försäljningarKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av bilförsäljning
Har erfarenhet av att skapa och hantera bilannonser
Är serviceinriktad och har god social förmåga
Är självgående, ansvarstagande och resultatinriktad
Har god datorvana
Behärskar svenska i tal och skrift
Innehar B-körkort
Vi erbjuder
Ett varierande arbete med stort eget ansvar
Möjlighet att utvecklas tillsammans med företaget
Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor
Fast lön enligt överenskommelse samt möjlighet till provisionsbaserad ersättning
Om anställningen
Anställningsform: Heltid
Provanställning: 6 månader
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsort: Upplands VäsbySå ansöker du
Skicka CV och personligt brev till:info@gladjensbil.se
Märk ansökan: "Bilförsäljare"
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post: Info@gladjensbil.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Glädjen bil och verkstad AB
(org.nr 559289-7176)
Sandavägen 1 (visa karta
)
194 60 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Glädjen bil & verkstad AB Jobbnummer
9960546