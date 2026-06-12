Övertandläkare, parodontologi Uddevalla
Västra Götalandsregionen / Tandläkarjobb / Uddevalla Visa alla tandläkarjobb i Uddevalla
2026-06-12
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, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!Publiceringsdatum2026-06-12Beskrivning
Specialistkliniken för parodontologi är belägen i Uddevalla, i nära anslutning till buss/tågstation och Uddevalla sjukhus. I specialisthuset finns även ortodonti, bettfysiologi, pedodonti och oral radiologi representerade. Samarbete med dessa samt mednärbelägna kliniker inom käkkirurgi och orofacial medicin är frekvent förekommande.
Vi arbetar i en positiv anda där teamarbete och utveckling av verksamheten är naturliga inslag. Vi tycker det är spännande med utmaningar och nytänkande och strävar efter att engagera alla medarbetare i klinikens utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Du är legitimerad tandläkare med specialistkompetens i parodontologi, har god odontologisk kompetens och intresse för ämnet.
Vi vill att du delar Folktandvårdens vision och värderingar. Som medarbetare hos oss representerar du dig själv, kliniken och hela Folktandvården. Du måste därför trivas i kontakten med människor och förstå vikten av god service och bra bemötande. Vi ser därför gärna också att du har ett strukturerat arbetssätt, god samarbets- och kommunikationsförmåga samt är självgående och tar ansvar för din uppgift.Dina arbetsuppgifter
På specialistkliniken för parodontologi bedrivs förutom patientbehandling även konsultationer till allmän/privattandvården digitalt. Kliniken deltar också i ett omfattande samarbete med övriga specialistkliniker och allmäntandvården för att öka kunskapen och förståelsen kring parodontal sjukdom. I verksamheten ingår även vidareutveckling inom ämnet parodontologi.
Är du intresserad av nya, spännande och stimulerande arbetsuppgifter kombinerade med möjligheter till egen utveckling och utbildning, är du välkommen med din ansökan.
Hos oss får du möjlighet att ta eget ansvar och att göra skillnad. På Folktandvården ser vi samarbete som vår styrka och det är därför viktigt att vi kan arbeta bra tillsammans. Dina personliga egenskaper är viktiga och att kunna relatera till andra människor på ett lyhört sätt värderas högt. Om stressade situationer skulle uppstå är det viktigt att kunna ge stabilt intryck och också kunna organisera och prioritera arbetet på ett klokt och effektivt sätt. I det dagliga arbetet är du självgående och tar ansvar för din uppgift så att vi tillsammans kan lösa utmaningar och vara trygga tillsammans för de vi är till för.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning. Intervjuer kan komma att ske under annonsens publiceringstid.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Vintergatan 8 (visa karta
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451 51 UDDEVALLA Arbetsplats
Folktandvården, Specialisttandvården Uddevalla Kontakt
Erik Helander, TT 010-4419018 Jobbnummer
9960539