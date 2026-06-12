Sommarjobb: Barpersonal till Vegan Bar i Malmö
Vegan bar Sweden aktiebolag / Servitörsjobb / Malmö Visa alla servitörsjobb i Malmö
2026-06-12
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Vegan Bar är en väletablerad vegansk bar och restaurang i centrala Malmö.
Vi serverar vegansk mat, drinkar och öl i en avslappnad barmiljö med mycket stamgäster och hög puls på helgerna.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Som barpersonal hos oss arbetar du i ett litet team där alla hjälps åt. Dina arbetsuppgifter kan till exempel vara:
Servera mat och dryck över disk och vid bord
Ta emot beställningar och betalningar
Förbereda drycker och enklare barservice
Hålla rent och snyggt i bar, salong och uteplats
Ta hand om gäster och bidra till en trevlig stämningKvalifikationerKvalifikationer
Du kan arbeta kvällar, helger och till stängning (ca kl. 02.00)
Du trivs i en miljö med högt tempo och mycket gäster
Du kan kommunicera på svenska eller engelska
Meriterande:
Erfarenhet från bar, café eller restaurang
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är social, ansvarstagande och gillar att arbeta i team.
Du är lösningsorienterad, stresstålig och bemöter gäster med ett trevligt och professionellt sätt.
Lön och villkor
Lön enligt överenskommelse och gällande branschpraxis.
Arbetstiden är förlagd främst till kvällar och helger.
Urval och intervjuer sker löpande – tjänster kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22
E-post: kontakt@veganbar.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vegan bar Sweden aktiebolag
(org.nr 556783-5052) Arbetsplats
Vegan bar Sweden AB Jobbnummer
9960545