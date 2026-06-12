Krossmaskinist/Underhållsmekaniker till BDX Piteå
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2026-06-12
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, Luleå
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eller i hela Sverige
Nu söker vi en krossmaskinist/underhållsmekaniker till den fasta krossanläggningen och sandtorken i Munksund. På vår anläggning är vi 3 medarbetare som är ett sammansvetsat gäng med en trevlig atmosfär.
Som krossmaskinist/underhållsmekaniker sköter du reparationer och planerat löpande underhåll i krossanläggning, sandtork, sorteringsverk och maskiner.
I din roll gör du regelbundna kontroller såsom provtagning av materialets kvalitet, därför söker vi dig som är noggrann i ditt arbete. För dig är det naturligt att vilja hitta de bästa lösningarna vid produktion och förebyggande underhåll.
Under året står krossen still 5 månader för att genomföra reparationsarbeten av krossanläggningen och maskiner. Utöver planerat underhåll förekommer även service vid haveri, därav krävs goda svets- och mekkunskaper.
Vem söker vi?Publiceringsdatum2026-06-12Kvalifikationer
B-körkort
Goda svetskunskaper
Meriterande
Heta arbeten
Förarbevis hjullastare
Säkra lyft
Vi söker dig som har en god förmåga att upprätthålla en god service och kommunikation med våra medleverantörer, interna kunder och underentreprenörer. Du kommer tillhöra ett arbetslag där det finns stora möjligheter till utveckling och flexibilitet. Som person är du utåtriktad,lösningsorienterad och tycker om att ta egna initativ som förbättrar verksamheten. Att arbeta självständigt är något du trivs med och är van vid, men du har även en flexibilitet som gör det lätt för dig att samarbeta med andra där du tycker om att vara en del av ett sammanhang.
Vilka är BDX och vad kan vi erbjuda dig?
BDX erbjuder tjänster inom entreprenad-, anläggning-, industri- och logistiksektorn. Koncernen har ca 600 anställda, med 275 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1 900 anställda med totalt 1 600 fordon.
Vi kan erbjuda ett omväxlande och utmanande arbete. Din insats kommer vara viktig och göra skillnad för BDX framtida tillväxt. Hos oss har du ett stort eget ansvar i ditt arbete, vilket också ger dig stor frihet.
På BDX kan vi erbjuda dig goda möjligheter till att utvecklas och växa som medarbetare, vi är en del av en organisation som erbjuder interna karriärvägar och utbildningar.
Förutom detta har vi ytterligare ett antal löneförmåner som ger en guldkant på en anställning hos oss.
Läs gärna https://bdx.se/10-skal-att-arbeta-i-bdx/
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kommer att tillämpas.
Omfattning: heltid, dagtid. Dagtid måndag till fredag, 40 tim/vecka. Plogjour kan komma att förekomma.
Arbetsort: Piteå
Det finstilta
Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti. Om du har några frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryterande chef, Johan Andersson, 070-388 97 77, mailto:johan.andersson@bdx.se
. Urval kan komma att ske löpande - vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BDX Företagen AB
(org.nr 556207-3329), https://bdx.se/
941 43 PITEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9960544