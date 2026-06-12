Socialarbetare till boendestödjarteamet
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen / Vårdarjobb / Botkyrka Visa alla vårdarjobb i Botkyrka
2026-06-12
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Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Socialförvaltningen ger stöd till Botkyrkaborna och ansvarar för myndighetsutövning, i första hand enligt socialtjänstlagen. Stödet är både för individ och närstående. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för barn, unga och vuxna i behov av stöd enligt sociallagstiftningen. Vi är ungefär 500 medarbetare som med styrkebaserade arbetssätt ger stöd till Botkyrkaborna på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.
Läs mer om socialförvaltningen här: https://www.botkyrka.se/dinbastaarbetsplats
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker nu två socialarbetare till vårt boendestödjarteam för särskild visstidsanställning. I din roll stödjer du vuxna med psykisk ohälsa och/eller skadligt bruk i deras vardag för att stärka deras självständighet. I rollen arbetar du nära klienten i deras vardag och hemmiljö med uppdrag att stärka individens förmåga att hantera vardagen självständigt. Du stöttar klienten i vardagen genom att motivera och vägleda i att skapa struktur och hållbara rutiner. Tillsammans planerar ni veckan, och du ger stöd i praktiska sysslor som städning, tvätt och matlagning. Du stärker även klientens förmåga att ha kontakt med vård, myndigheter och andra aktörer, vilket bidrar till ökad självständighet och trygghet i vardagen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
bygga och upprätthålla trygga relationer med klienter
planera och följa upp insatser tillsammans med klienten
samverka med andra professioner för att skapa en helhet kring klienten
dokumentera insatser, upprätta och följa upp genomförandeplaner.
Arbetet kräver en helhetsyn och du samverkar nära med flera aktörer för att skapa långsiktiga lösningar. Genom ditt uppdrag är du en viktig del i kommunens utveckling mot en mer tillgänglig och hållbar socialtjänst.
Vi erbjuder dig
Som anställd i boendestödjarteamet får du ett meningsfullt och varierat arbete där du varje dag gör skillnad i människors liv. Du blir en del av ett erfaret och hjälpsamt boendestödjarteam som består av 18 boendestödjare, två boendestödjare som arbetar med Bostad först, två arbetsledare och en enhetschef. Vi har en bred kompetens inom bland annat beroende, kriminalitet, psykisk ohälsa och arbete med unga, vilket gör att vi kompletterar varandra väl och kan matcha klienter på ett genomtänkt och professionellt sätt. Du får nära tillgång till både chef och arbetsledare och vi värdesätter dina idéer, erfarenheter och förslag som en viktig del av verksamhetens utveckling.
För att du ska känna dig trygg i din roll erbjuder vi extern handledning en gång i månaden och löpande interna utbildningar som stärker din kompetens inom områden som Signs of Safety, psykisk ohälsa, motiverande samtal och dokumentation. Förutom stöd i ditt yrkesutövande erbjuder vi också hälsofrämjande aktiviteter som fotboll, yoga och cirkelträning varannan tisdag och torsdag. Aktiviteterna syftar till att stärka gemenskapen, skapa meningsfulla möten mellan medarbetare och bidra till ett hållbart arbetsliv.
Du som söker till oss
Du har en akademisk utbildning inom socialt arbete eller beteendevetenskap, till exempel socionom- eller beteendevetarutbildning. Även en tvåårig yrkeshögskoleutbildning inom motsvarande område, såsom socialpedagog eller behandlingspedagog uppfyller kravet.
Övriga krav:
Erfarenhet av arbete med personer med psykisk ohälsa och/eller skadligt bruk inom socialtjänstlagen (SoL).
Erfarenhet av att kommunicera professionellt på svenska, både muntligt och skriftligt eftersom arbetet omfattar dokumentation, administration och kontakt med medborgare.
Meriterande:
Tidigare arbete som case manager.
Erfarenhet av journalsystemet Lifecare.
Erfarenhet av motiverande samtal, Ett självständigt liv och Signs Of Safety
Erfarenhet av att använda Microsoft Teams och Outlook i det dagliga arbetet.
Som boendestödjare är samarbetsförmåga och relationsskapande egenskaper avgörande. Du arbetar förtroendefullt och i nära samverkan med klienten och andra professionella för att skapa motivation och delaktighet. Genom att förmedla lugn, respekt och professionalism inspirerar du till förändring och stärker klientens förmåga att skapa en fungerande vardag och ett mer självständigt liv.
Du planerar tillsammans med klienten och anpassar insatser utifrån dennes behov och arbetar strukturerat för att dokumentera och följa upp på ett noggrant sätt.
För tjänster på Socialförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka Kommun
(org.nr 212000-2882), http://botkyrka.se/
Munkhättevägen 45 (visa karta
)
147 85 TUMBA Arbetsplats
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen Jobbnummer
9960538