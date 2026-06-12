Samordnare för remisser och regelutveckling
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2026-06-12
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Vill du vara med och utveckla regler och ställningstaganden som ligger till grund för ett strålsäkert samhälle? På Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar vi med frågor som har stor betydelse för skydd av människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av joniserande och icke-joniserande strålning.
Vi söker en samordnare som vill bidra till myndighetens arbete inom lagstiftningskedjan och föreskriftsutveckling. Du blir organisatoriskt placerad på enheten för Nationell normering som ansvarar för Strålsäkerhetsmyndighetens regel- och policyutveckling. Placeringsort är Göteborg, Katrineholm eller Solna.
Om rollen
Som samordnare inom regelutveckling arbetar du med att analysera, samordna och utveckla underlag för myndighetens regelverk och ställningstaganden. Du har en central roll i myndighetens remisshantering och bidrar till att säkerställa att remissvar och föreskrifter håller hög kvalitet.
Arbetet innebär att du analyserar omfattande och komplexa underlag, exempelvis statliga utredningar, samtidigt som du samverkar brett inom myndigheten för att samla in, förankra och kvalitetssäkra olika perspektiv.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
samordna och kvalitetssäkra myndighetens remisshantering
ta fram, bereda och föredra remissvar till regeringen och andra myndigheter
driva framtagning och revidering av föreskrifter, allmänna råd och vägledningar
analysera behov av förändringar i befintlig reglering och nya regleringsområden.
Du kommer att ha många kontaktytor och samverka nära experter och chefer från olika delar av myndigheten. Rollen erbjuder stor variation och möjlighet att utvecklas inom både samordning och regelutveckling.
Om dig
Vi söker dig som har:
universitets- eller högskoleexamen inom ett för tjänsten relevant område
erfarenhet av att handlägga och redovisa remisser, eller skrivelser till Regeringskansliet eller andra myndigheter
erfarenhet av att leda arbetsgrupper, samordna uppdrag eller driva projekt
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av exempelvis:
arbete i Regeringskansliet
föreskriftsarbete eller annan regelutveckling
reglering inom strålsäkerhetsområdet
arbete i kunskapsintensiva organisationer med hög teknisk eller naturvetenskaplig kompetens.
För att lyckas i rollen behöver du ha en mycket god samarbetsförmåga och kunna skapa förtroendefulla relationer i en verksamhet med många specialistkompetenser. Du arbetar strukturerat och självständigt, har god analytisk förmåga och kan hantera komplex information på ett effektivt sätt. Du är kommunikativ, lyhörd och kan anpassa budskap efter målgrupp och sammanhang. Rollen ställer också krav på flexibilitet, gott omdöme och förmåga att prioritera när flera frågor behöver hanteras samtidigt.
Som medarbetare på Strålsäkerhetsmyndigheten förväntas du leva upp till vår https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/om-myndigheten/sa-arbetar-vi/var-vardegrund/.
Att arbeta i staten innebär att du följer den https://www.forvaltningskultur.se/statliga-vardegrunden/.
Det ställs särskilda krav på omdöme, säkerhetstänkande och att du följer gällande lagar.
En arbetsplats med mening
Som medarbetare på Strålsäkerhetsmyndigheten är du en del av ett viktigt samhällsuppdrag. Hos oss arbetar många olika kompetenser tillsammans i frågor som rör teknik, naturvetenskap, samhälle, juridik och kommunikation. Du får ett arbete där du kan utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du bidrar till något som är viktigt på riktigt – för säkerhetens skull.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare med start enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med provanställning i sex månader. Du blir anställd som utredare. Eftersom vi tror starkt på samarbete mellan kollegor vill vi att du jobbar från kontoret majoriteten av din arbetstid men du har också möjlighet att jobba hemifrån del av tiden. Resor i tjänsten förekommer.
Du kan komma att ingå i myndighetens krisorganisation och kan även bli krigsplacerad vid myndigheten. Krisorganisationen utför strålskyddsbedömningar och kärntekniska analyser samt samverkar med andra berörda aktörer för att hantera radiologiska nödsituationer vid höjd beredskap.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vill du veta mer?
Om du vill ha mer information om arbetsuppgifterna innan du ansöker kan du kontakta enhetschef, Emma Palm, 08-799 40 41 (efter den 27/7). Vill du veta mer om rekryteringsprocessen kan du kontakta Annika Kjerrman, hr, 08-799 43 75 (efter den 7/7).
Vill du prata med en facklig företrädare? kontakta Johan Persson, Saco-S, 08-799 44 85, Michael Wallin, ST, 08-799 42 87, eller SEKO, 077-045 79 00.
Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV samt genom att svara på några urvalsfrågor. Intervjuer är planerade att genomföras den 6-7 augusti. Läs mer om https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/om-myndigheten/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess/
Välkommen med din ansökan senast den 2 augusti 2026.
Vi arbetar för att Sverige ska vara strålsäkert – från strålskydd och kärnsäkerhet till arbetet mot nukleär icke-spridning. Genom nationella och internationella samarbeten bidrar vi till ett tryggt samhälle.Våra kontor finns i Solna, Katrineholm och Göteborg. Läs mer om oss och följ oss på LinkedIn. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strålsäkerhetsmyndigheten
(org.nr 202100-5737), https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
171 54 SOLNA Arbetsplats
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM Jobbnummer
9960542