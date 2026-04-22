Sommarvikarierande undersköterska till urologmottagningen
Region Stockholm / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2026-04-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med högspecialiserad vård och få värdefull erfarenhet inom öppenvård? Vill du dessutom arbeta på ett av Europas största universitetssjukhus? Då kan det vara dig vi söker!
Inför sommaren 2026 behöver vi stöttning i vårt arbete med att ge patienten den bästa vården. Vi söker därför en sommarvikarie till urologmottagningen i Solna.Publiceringsdatum2026-04-22Om tjänsten
Som undersköterska/assistent omvårdnad hos oss under sommaren arbetar du främst som resurs i det högspecialiserade mottagningsarbetet.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Materialförsörjning
Disk och desinfektionsarbete av endoskop samt övrig utrustning
Handräckning till SSK/USK vid undersökningar
Basal omvårdnad kan förekomma
Kontroll av vitalparametrar
Beställning av sjukresor
Flertalet mindre resursuppgifter som kan uppkomma under dagen
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på våra olika teman och funktioner.
I och med att undersköterska från och med 1 juli 2023 är en skyddad yrkestitel kommer sjuksköterskestudenter samt läkarstudenter anställas med titeln assistent omvårdnad.
Vi söker dig som
tar eget ansvar för ditt arbete, är trygg i dig själv och förhåller dig positiv i pressade situationer
uppskattar att arbeta i en föränderlig vardag och planerar din dag utifrån att ingen dag är den andra lik
arbetar bra i team, hjälper kollegor och tar egna initiativ utifrån gemensamma mål
är lyhörd inför andras behov; du känner av, lyssnar in och förmedlar information tydligt och rakt
har dokumenterad omvårdnadserfarenhet Kvalifikationer
Behörig att arbeta som undersköterska vilket innebär att du inför sommaren 2026 uppfyller något av följande krav:
Utbildad undersköterska och kliniskt verksam som undersköterska i 6 månader på sjukhus alternativt utbildad undersköterska med 1 år som undersköterska i annan vårdverksamhet under de senaste 5 åren.
Sjuksköterskestuderande och har avslutat T4.
Röntgensjuksköterskestuderande och har avslutat T4.
Läkarstuderande och har avslutat T5.
Utbildad militär undersköterska.
Vidare är ett krav goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, nivå C1.
För att vara aktuell för ett sommarvikariat behöver du kunna arbeta minst 6 veckor mellan juni-augusti, där v.28-31 är ett krav. En högre tillgänglighet ökar dina chanser för anställning.
Information om rekryteringsprocessen
När du skickar in din ansökan har du möjlighet att önska verksamhet och arbetsort. Självklart vill vi ta hänsyn till dina önskemål i den mån det går, men observera att vi inte kan ge några garantier. Här kan du läsa mer om våra olika verksamheter!
Vi kommer primärt att utföra digitala intervjuer på Teams, men även fysiska tillfällen kan bli aktuellt beroende på verksamhet. Vi kommer börja hantera ansökningarna fr.o.m. 7e januari.
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via mejl: sommarvikarie.karolinska@regionstockholm.se
. Observera att vi inte tar emot några ansökningar via mejl.
I denna rekryteringsprocess arbetar vi med ett löpande urval och intervjuer för vissa verksamheter genomförs innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot din ansökan!
För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
För att din ansökan ska bedömas komplett ska den innehålla bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller arbetsgivarintyg som styrker tillsvidareanställning som undersköterska 1 juli 2023. Notera att du som söker med arbetsgivarintyg även behöver bifoga betyg från din undersköterskeexamen för att ansökan ska bedömas komplett.
Läs mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor här.
Läs mer om övergångsbestämmelserna i Patientsäkerhetslagen (2010:659) här.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
OBS: Vi kommunicerar främst med e-post via rekryteringssystemet. För att säkerställa att alla mejl kommer fram rekommenderar vi följande:
När du får bekräftelsemejl på din ansökan, spara avsändaren som kontakt
Se över dina filterinställningar för skräppost
Håll utkik i din skräppost
Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på karolinska.se och följ oss på sociala medier!
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb-1/Lediga-jobb/#!/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, N52 Tema Cancer, N520 Temagemensamt Jobbnummer
9869485