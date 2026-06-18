Administratör till Fastighetsdriften
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2026-06-18
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Fastighets- och serviceförvaltningen står inför många spännande utmaningar och söker dig som vill medverka till att Piteå blir Sveriges bästa plats att bo på. Förvaltningen har 350 medarbetare och ansvarar för förvaltning och drift av kommunens fastigheter samt kommunens samlade kost-, städverksamhet.
Avdelning Fastigheter säkerställer den strategiska lokalförsörjningen, planering, samordning och förändringar i fastighetsbeståndet. Totalt förvaltas 320 000 m2 fördelat på 144 objekt där största delen nyttjas av kommunens kärnverksamhet. I ansvaret ingår också den dagliga driften, skötseln samt planering och genomförande av underhåll och investeringar i kommunens fastigheter. Avdelningen hanterar uthyrning och kontraktshantering för lokaler, bostäder och parkeringar. Antalet medarbetare i avdelningen är 85 st.Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Som administratör inom fastighetsdriften har du en central roll i att samordna, strukturera och följa upp administrativa processer kopplade till kommunens fastigheter. Du arbetar nära tekniker, fastighetsskötare, chefer och andra funktioner i organisationen.
Arbetet är omväxlande och innebär ett nära samarbete med den operativa verksamheten där du bidrar till att skapa goda förutsättningar för det dagliga arbetet. Du är också delaktig i att utveckla och effektivisera arbetssätt och rutiner.
I tjänsten ingår bland annat:
Systemansvarig för vårt fastighetssystem DeDu
Personalredogörare ex planera och samordna scheman, skicka ut o sammanställa semesterlistor
Inköpsansvarig
Bilansvarig Drift – däckbyten, besiktningar, service etc.
Arbeta med uppföljning, sammanställning och analyser i Excel
Vara ett administrativt stöd i det dagliga arbetet
Stötta chefer och verksamheten i administrativa frågor.
Bidra till utveckling och effektivisering av rutiner, processer och digitala arbetssättKvalifikationer
Du har en för uppdraget en relevant utbildning på gymnasienivå. Gärna med administrativ eller teknisk inriktning. Alt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Krav för tjänsten är att du har erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom fastighet, drift eller teknisk verksamhet
Du har god datorvana och lätt för att sätta dig in i nya system. Goda kunskaper i Office 365, särskilt i Excel, Word, Power Point
Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra
Du är självgående, strukturerad och tar ansvar för dina uppgifter
Du är nyfiken och vill bidra till att utveckla och effektivisera arbetssätt
Du har ett serviceinriktat och lösningsorienterat arbetssätt
Det är meriterande om du har erfarenhet av fastighetssystem, särskilt DeDU, eller arbete kopplat till myndighetskrav.
Du trivs med en vardag där tempot kan variera
Du kan uttrycka dig väl i svenska i tal och skrift
Krav på B-Körkort
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du bidrar till Piteås utveckling. Vi erbjuder en trygg arbetsplats med engagerade kollegor och möjlighet att vara med och påverka och utveckla våra arbetssätt framåt.
Mer om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Utdrag ur belastningsregister krävs för denna anställning.
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-16.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta rekryteringsteamet för alternativ sökväg, 0911-69 65 10
Om arbetsplatsen
Förvaltningen har ca 350 medarbetare och ansvarar för förvaltning av kommunens fastigheter samt kommunens samlade kost-, städ- och vaktmästeriverksamhet.
Avdelning Fastigheter säkerställer den strategiska lokalförsörjningen; planering, samordning och förändring i fastighetsbeståndet (om-, till- och nybyggnation), och ansvarar för den dagliga driften, skötseln samt planering och genomförande av underhåll i kommunens fastigheter. Avdelningen hanterar även uthyrning och kontraktshantering för lokaler, bostäder och parkeringar. Totalt förvaltar avdelningen 255 000 m2.
Inom vår driftorganisation arbetar 55 medarbetare. Enheten är uppdelad i ett yttre (bla. Hortlax, Öjebyn) och ett inre (främst centrala stan). Yrkeskategorier är fastighetsskötare, fastighetstekniker - larm, vs, el, byggenhet med snickare och målare.
Fastighets- och serviceförvaltningen är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå Kommun
(org.nr 212000-2759), https://www.pitea.se/
Svartuddsvägen 1 (visa karta
)
941 85 PITEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Piteå kommun Kontakt
Vision
Therese Julkunen therese.julkunen@pitea.se +46911696211 Jobbnummer
9969205