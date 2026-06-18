Verksamhetscontroller strategisk planering
Svenska Kraftnät / Controllerjobb / Sundbyberg Visa alla controllerjobb i Sundbyberg
2026-06-18
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Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Som verksamhetscontroller erbjuds du ett av Sveriges viktigaste controllerjobb, i vilket du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning.
Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.
Välkommen till Finansavdelningen och enheten Verksamhetsstyrning och risk (VFSV) som stödjer ledningen med innehåll, framdrift och uppföljning i arbetet med att klara uppdraget och nå våra mål samt återrapportera till regeringen.
Enheten ansvarar för verkets ledningsprocess samt verksamhetsplanering och uppföljning. Inom enheten finns även ansvar för myndighetens finansiella och operativa riskhantering samt övergripande uppföljning av intern styrning och kontroll.
Vi behöver kreativa, innovativa förmågor med olika kompetenser – är Du en av dem?
Läs mer om vår arbetsplats här: https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Svenska kraftnäts uppdrag har vuxit beroende av en omfattande utbyggnad av transmissionsnätet samt en förändrad energimarknad.
Som verksamhetscontroller inom enheten Verksamhetsstyrning och risk har du del av ansvaret för att planera och följa upp verksamheten på myndighetsövergripande nivå. Rollen innebär att tillsammans med övriga inom enheten utveckla och förvalta metoder och strukturer för myndighetens planering och uppföljning samt säkerställa efterlevnad genom stöd till och samverkan med chefer och övriga controllers inom verket för att säkerställa samsyn, helhetsperspektiv och framdrift.
I dina arbetsuppgifter ingår även att analysera och tolka verksamhetsresultat samt att sammanställa och bearbeta komplext material som underlag för diskussion och beslut för strategisk framdrift.
Därtill kan det förekomma arbeta med att driva eller delta i myndighetsövergripande utredningsuppdrag samt vid behov stödja övriga områden inom enhetens uppdrag.
Arbetsuppgifterna kräver att du är van att arbeta självständigt och ta egna initiativ men också att du trivs med att samarbeta med andra.
Om dig
Skallkrav:Dina personliga egenskaper
Det är viktigt att du är uthållig och flexibel då myndigheten befinner sig i en förändringstid med nya uppgifter och mandat.
För att trivas i rollen tror vi att du som person har ett driv som innebär att du sätter igång aktiviteter, uppnår resultat och har mod att hålla i och stå upp för ditt arbete. Du har förmåga att skapa goda relationer och samarbeten och gör det genom att skapa engagemang, delaktighet och samsyn.
Vidare har du ett helhetsperspektiv där du ser sakers långsiktiga betydelse och kan väga samman information och göra korrekta avvägningar och prioriteringar.
Du förstår hur olika delar i en verksamhet hänger samman och arbetar för gemensamma metoder och arbetssätt.
Sist men inte minst är det viktigt att du har en god pedagogisk förmåga och kan göra svåra samband lättförståeliga.
Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.Utbildningsbakgrund
Akademisk examen inom relevant område eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har även:
Minst 3 års erfarenhet av att arbeta med strategisk planering eller strategigenomförande på övergripande nivå.
Vana att arbeta med ledningsgrupper och/eller styrelser.
Erfarenhet av verksamhetsstyrning och uppföljning i komplexa organisationer.
Mycket god kommunikativ och pedagogisk förmåga och vana av att framställa tydligt presentationsmaterial.
Förmåga till helhetsperspektiv.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande
Erfarenhet från myndighetsstyrning.
Erfarenhet från elsektorn.
Vana att facilitera möten och workshops.
Ledarskapserfarenhet.
Statens controllerutbildning.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
Möjlighet till distansarbete när arbetet så tillåter.
Resor kan förekomma i denna tjänst.
Sista ansökningsdag är den 5 augusti – 2026.
Vi har avskaffat det personliga brevet så när du ansöker kommer du att behöva besvara ett antal frågor istället för att bifoga ett personligt brev. Vi behöver endast ditt CV.
Tjänsten är en tillsvidareanställning utan provanställning.
Individuell lönesättning tillämpas och sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
Lena Majlard, rekryterande chef, 010-489 20 22/0708-64 85 45.
Lennart Jansson, rekryterare, 010-350 91 49.
Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010-475 87 72.
Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010-475 87 31.
Du når oss också via e-post: Förnamn.Efternamn@svk.se
.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet. Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät. https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 24 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
9969209