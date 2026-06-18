Speciallärare inr. IF till Lorensborgsskolans anpassad grundskola
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2026-06-18
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Ref: 20261526Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Vi på Lorensborgsskolan söker dig som vill vara med på den fortsatta resan att bygga upp vår anpassade grundskola. Vi har 36 elever i 6 klasser, som både läser Ämne och Ämnesområde. Du kommer att ingå i ett arbetslag med legitimerade och erfarna lärare som tillsammans planerar och ansvarar för elevernas lärande och utveckling tillsammans med lärarassistenter och elevassistenter. Vi samverkar med grundskolan både i ämne och utvecklingsarbete, inkludering är en självklarhet på Lorensborgsskolan.
Vi söker dig som är trygg i ditt uppdrag och självklart sätter elevens behov och förutsättningar i centrum. I din roll som mentor har du ett specifikt ansvar för att följa upp elevernas kunskapsutveckling enligt Malmö stads och Lorensborgsskolans rutiner. Du bygger och upprätthåller starka och förtroendefulla relationer till eleverna samt att skapar en öppen, positiv och professionell dialog mellan hem och skola.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Du som söker är speciallärare med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning. Du är engagerad och trygg lärare med ett tydligt pedagogiskt och relationellt ledarskap. Du har förmåga att skapa goda möten och att samspela med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du vill delta aktivt i skolans utvecklingsarbete. Du arbetar utifrån läroplan och gällande styrdokument när du planerar, genomför, utvärderar samt dokumenterar din undervisning både självständigt och tillsammans med dina kollegor.
Du följer upp undervisningen och elevernas resultat i samarbete och dialog med ditt arbetslag, övriga kollegor samt elevhälsa. Du vill utveckla din undervisning och arbeta systematiskt med att planera, genomföra och bedöma elevernas kunskaper. Du anpassar undervisningen utifrån elevernas förutsättningar och förmågor. Du har en god didaktisk och pedagogisk förmåga som gör att du självständigt kan leda och organisera ditt arbete för att skapa en god lärmiljö, för våra elever, under hela dagen.
Om arbetsplatsen
På Lorensborgsskolan tror vi på kraften i varje elev. Här bygger vi en trygg lärmiljö där elever får växa i sin takt, prova sina idéer och känna stolthet över sina framsteg. Vi vet att alla kan lyckas med rätt stöd och rätt verktyg. Lorensborgsskolan är en grundskola från förskoleklass till årskurs 6 och anpassad grundskola. Skolan ligger centralt i Malmö, med närhet till både grönområden och centrum.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Grundskoleförvaltningens elevhälsa är HBTQI-certifierad vilket förstärker det strategiska arbetet med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett HBTQI-kompetent och inkluderande bemötande i våra skolor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-08-10 Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261526". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sveriges Lärare
Granit Osmani granit.osmani@malmo.se Jobbnummer
9969203