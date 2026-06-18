Analytiker Operativ Lägesinformation & Analys Vikariat
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2026-06-18
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Vill du arbeta med analyser som stärker Försvarsmaktens beslutsfattande?
Som analytiker vid sektionen Operativ Lägesinformation & Analys (OLiA) kommer du vara en del av en arbetsgrupp vars huvuduppgift är att producera beslutsunderlag till Försvarsmaktens operativa chef och stab.
OLiA tillhör Operationsledningens planeringsavdelning vid Försvarsmaktens Högkvarter i Stockholm. Operationsledningens uppdrag är att planera, leda och följa upp Försvarsmaktens operationer, både i Sverige och utomlands.
Sektionen består av civila analytiker och vi söker nu två nya kollegor för vikariat under föräldraledighet.Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Tjänsten som analytiker innebär främst att inhämta, strukturera, bearbeta och analysera information i syfte att författa beslutsunderlag till högre chef. Du kommer även muntligt presentera underlagen i olika forum.
OLiA producerar rapporter enligt en fastställd utgivningsplan, men även vid behov utifrån aktuella händelser och omständigheter. Den operativa verksamheten är händelsestyrd och kan präglas av högt tempo med krav på snabb leverans. Det är därför viktigt att du har förmåga att anpassa dig till skiftande förutsättningar.
Utöver den löpande produktionen värdesätter vi utvecklingsarbeten. Tillsammans med engagerade och erfarna kollegor ges du möjlighet att utveckla sektionens arbetssätt och processer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Inhämta, strukturera, bearbeta och analysera information från olika källor,
Producera skriftliga rapporter och lägesbilder,
Delta och företräda sektionen i olika forum,
Förbereda och genomföra muntliga presentationer,
Delta i utvecklingen av sektionens gemensamma produkter.Kvalifikationer
Detta arbete kräver:
Kandidatexamen inom relevant ämnesområde för tjänsten,
Minst ett års relevant och aktuell arbetslivserfarenhet,
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska,
God datorvana och kunskap i Officepaketet.
Det är meriterande om du har:
Relevant och aktuell erfarenhet av strukturerad bearbetning och analys,
Erfarenhet av att skriva beslutsunderlag eller rapporter,
Erfarenhet av att presentera och föredra inför större grupper av deltagare,
Tidigare tjänstgöring inom Försvarsmakten eller annan beredskaps- eller försvarsmyndighet,
Aktuell och relevant kunskap om Natos operativa verksamhet,
Relevant och aktuell erfarenhet av metod- och utvecklingsarbete,
Vana att hantera sekretessbelagd information.Dina personliga egenskaper
För att trivas hos oss och lyckas i rollen är det viktigt att du är självständig, initiativrik, noggrann och håller uppsatta deadlines. Du gillar att arbeta strukturerat, har ett gott ordningssinne och datorvana. Du är bekväm med att arbeta i en föränderlig miljö, tillsammans med andra och har förmåga att skapa struktur och riktning även när vägen framåt inte är fullt ut definierad. Som analytiker på OLiA måste du kunna prioritera, ha en hög integritet och ett högt säkerhetsmedvetande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Tjänsterna är två vikariat under cirka 12 månader, med tillträde snarast möjligast.
Arbetsprov kan komma att genomföras under rekryteringsprocessen.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass och Försvarsmakten gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen.
Tjänsten är placerad i centrala Stockholm. Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor och verksamheten, vilket innebär att arbetet görs på plats på kontoret. Möjlighet till distansarbete är begränsad.
Resor nationellt och internationellt förkommer.
Kontaktinformation fackliga representanter
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson/Lise-Lotte Larsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00
Upplysningar om tjänsten lämnas av rekryterande chef, Martin Tavander, 072 544 36 94.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2026-08-14. Ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning utifrån ovan listade kvalifikationer.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
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Information om det rekryterande förbandet:I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
115 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9969204