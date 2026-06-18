Versamhetsutvecklare studentstöd
Mälardalens Universitet / Organisationsutvecklarjobb / Västerås Visa alla organisationsutvecklarjobb i Västerås
2026-06-18
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Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.Vill du vara med och bidra till vår utveckling?Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.Avdelningen för student- och lärandestöd har ett helhetsansvar för universitetets studentstöd med det yttersta målet att stötta studenterna att lyckas med sina studier. Vi ansvarar för studenternas introduktion, förebyggande arbetsmiljö- och hälsoarbete, riktat pedagogiskt stöd, studenttjänster och studentinformation samt studie- och karriärvägledning. Vi säkerställer även studenternas studentinflytande och ett gott samarbete med vår studentkår.
Anställningsinformation
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med eventuell provanställning
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
Stationeringsort: Västerås
Institution/enhet/avdelning: Student- och lärandestödPubliceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
I din roll som verksamhetsutvecklare har du initialt fokus på att samordna universitetets arbete för att möjliggöra studier för elitidrottande studenter. I rollen ingår att vara universitetets "Dubbla karriärer-koordinator" vilket innebär och du stödjer utbildningsverksamheten och verksamhetsstödet om hur utbildningar kan anpassas. I rollen ingår också att verka för att elitidrottande studenters kompetenser och förmågor tas om hand som möjliggörare i utvecklingen av verksamheten.
I rollen samordnar du också ett fristående mentorskapsprogram som är under uppbyggnad och som ska bidra till en hållbar studietid och personlig utveckling för studenter för att utvecklas som framtidsrustade modiga medmänniskor.
Du jobbar tillsammans med studievägledare som fokuserar på dubbla karriärer, utbildningsverksamheten och andra stödfunktioner inom och utanför avdelningen.
Arbetsuppgifterna kommer att variera utifrån verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Högskole- eller universitetsutbildning inom relevant område,
Förmåga att uttrycka dig väl både i tal och skrift på svenska och engelska,
Erfarenhet av och god förståelse för utbildningsfrågor inom högre utbildning,
Förmåga att driva förändringsarbete som stödjer utvecklingen av nya arbetssätt och beteenden,
Erfarenhet och förmåga att driva utvecklingsarbete från början till slut med ett lärande förhållningssätt,
Förmåga och erfarenhet av att förstå behov hos studenter och omsätta i stöd.
Meriterande
Erfarenhet som lärare inom högskola eller universitet,
Erfarenhet av arbete med dubbla karriärer och elitidrottande studenter,
Erfarenhet av samverkan med samarbetspartners utanför organisationen för att skapa nytta och värde för den egna organisationen,
Erfarenhet av att utveckla studenters generella förmågor.
Personliga förmågor
Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.
Vi söker dig som har en god samarbets- och kommunikationsförmåga och som bidrar till ett öppet och inkluderande arbetsklimat. Du är engagerad, lyhörd och uppmärksam i ditt arbete, samtidigt som du tar initiativ och driver frågor framåt. Du har en analytisk förmåga och arbetar på ett lösningsorienterat och strukturerat sätt. Vi ser också att du är innovativ, inspirerande och prestigelös i ditt förhållningssätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.Så ansöker du
Gör din ansökan genom att klicka på knappen "Ansök" nedan.
Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Fackliga representanter:
Saco-S mailto:saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89
Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mälardalens Universitet
(org.nr 202100-2916), https://mdu.se
721 23 VÄSTERÅS Arbetsplats
Mälardalens universitet Kontakt
Enhetschef
Anna Rawley anna.rawley@mdu.se Jobbnummer
9969206