Chef (kriminalvårdsinspektör) anstalterna Österåker/Täby
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2026-06-18
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer och söker fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott och därmed bidra till ett tryggare samhälle. Vi ansvarar för anstalter, häkten, frivård och klienttransporter.
Verksamhetsområde Stockholm Öst omfattar de slutna anstalterna Österåker och Täby. Här arbetar kriminalvårdare tillsammans med bland annat vårdpersonal, lärare, administratörer och produktionsledare. Klienterna deltar i utbildning, behandlingsprogram och olika former av arbete som stödjer återanpassning till samhället.
Anstalten Österåker befinner sig i en expansiv fas med nya anstaltsplatser och lokaler som tas i drift under perioden 2025–2027. Det skapar goda möjligheter till utveckling och nya karriärvägar. Anstalten ligger strax utanför Åkersberga och nås enklast med bil. Anstalten Täby erbjuder en mindre och familjär arbetsmiljö med goda pendlingsmöjligheter. Båda anstalterna har personalparkering. På Österåker finns även personalgym och personalrestaurang.Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Verksamhetsområdet leds av kriminalvårdschef, tre biträdande kriminalvårdschefer och 16 kriminalvårdsinspektörer. I takt med verksamhetens tillväxt söker vi nu flera nya första linjens chefer med ansvar för antingen klientavdelning eller verksamhetsinnehåll.
Som chef leder du den dagliga verksamheten nära medarbetarna och i samverkan med andra chefer. Du planerar, följer upp och utvecklar verksamheten samt skapar förutsättningar för engagemang, delaktighet och god arbetsmiljö. Du stöttar medarbetare i både vardagliga och komplexa frågor och bidrar till lärande och reflektion i verksamheten.
För chefer med ansvar för verksamhetsinnehåll omfattar uppdraget bland annat utbildning, behandlingsprogram, verkstadsproduktion och annan sysselsättning för de intagna. Du leder medarbetare såsom produktionsledare och kriminalvårdare med specialistuppdrag samt ansvarar för att utveckla och förvalta verksamheter, ibland i samarbete med externa aktörer.
Oavsett ansvarsområde arbetar du för en god arbetsplatskultur, tydliga arbetssätt och hög kvalitet. Du säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, regelverk och riktlinjer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är samarbetsorienterad, tydlig och prestigelös. Du skapar engagemang och delaktighet, har god förmåga att leda mot gemensamma mål och trivs med att hantera komplexa frågor. Du är initiativrik, flexibel och behåller lugn och professionalism även i krävande situationer.
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning eller annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet som chef med personal-, budget- och arbetsmiljöansvar
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande med:
• Ledande befattning inom socialt arbete eller annan statlig verksamhet
• Erfarenhet av att bygga upp nya verksamheter och team
• Ledarutbildning
• Flerårig chefserfarenhet, gärna inom offentlig sektor
Vi söker dig som delar Kriminalvårdens värderingar om respekt för individen, en human människosyn och tron på människans förmåga att utvecklas. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer
Intervjuer genomförs den 1 och 4 september.Övrig information
Kriminalvården använder urvalsfrågor istället för personligt brev. Svaren tillsammans med CV ligger till grund för urvalet.
För anställning krävs att du uppfyller högt ställda krav på lämplighet, omdöme samt säkerhets- och sekretessmedvetande. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan bli aktuell och vissa tjänster kräver svenskt medborgarskap. Befattningen kan även innebära krigsplacering.
Individuell lönesättning tillämpas. Provanställning kan komma att bli aktuell.
Kriminalvården arbetar för jämställdhet och mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Össebyvägen 80 (visa karta
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184 33 ÅKERSBERGA Arbetsplats
VO Stockholm Öst Jobbnummer
9969200