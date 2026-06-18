Koordinator till Måltider Sahlgrenska
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2026-06-18
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Vill du vara med och göra skillnad för både patienter, personal och miljön?
Västra Götalandsregionen genomför nu ett breddinförande av en ny digital lösning för patienters måltidsbeställningar. Med hjälp av QR- kod och mobil teknologi ska patienter själva kunna välja och beställa sina måltider – ett arbetssätt som stärker patientens delaktighet, frigör tid för vårdpersonal och minskar matsvinnet i regionen.
För att lyckas i detta viktiga implementeringsarbete söker vi två koordinatorer som vill arbeta nära verksamheterna och vara en nyckelperson i förändringen. Placering är på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
Vi erbjuder dig
En central roll i ett för regionen viktigt utvecklings- och hållbarhetsprojekt
Möjlighet att bidra direkt till minskat matsvinn, effektivare arbetsflöden och ökad patientdelaktighet
Ett nära samarbete med engagerade kollegor inom måltidsverksamhet, vård och IT
Ett meningsfullt arbete där du gör konkret skillnad varje dag
Som koordinator ansvarar du för det praktiska införandet av den digitala beställningslösningen på vårdenheterna. Du arbetar nära personal och verksamhetsledning, utbildar, stöttar och säkerställer att det nya arbetssättet fungerar i praktiken. Rollen är verksamhetsnära och operativ, där din förmåga att skapa trygghet och struktur är avgörande för ett lyckat införande.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Genomföra implementering av den digitala måltidsbeställningslösningen på utvalda vårdenheter
Utbilda och stötta vårdpersonal i det nya arbetssättet
Säkerställa att rutiner, arbetsflöden och förutsättningar fungerar i praktiken
Fånga upp behov, utmaningar och förbättringsförslag från verksamheterna
Vara länk mellan vården, Område Måltider (Försörjningsförvaltningen) och IT-funktioner
Bidra till uppföljning och erfarenhetsinsamling efter införande
Vi söker dig som
Har godkänd gymnasieutbildning och erfarenhet av verksamhetsnära förändringsarbete, gärna inom vård, service eller offentlig sektor
Trivs med att arbeta operativt och nära personal i deras vardag
Är pedagogisk, lyhörd och duktig på att bygga förtroendefulla relationer
Har god struktur, förmåga att prioritera och kan hantera parallella införanden
Kan anpassa din kommunikation efter olika målgrupper
Är lösningsorienterad och trygg i att arbeta i förändringsmiljöer
Erfarenhet av arbete med livsmedels- och måltidsfrågor är meriterande
Har mycket god förståelse för digitala system och mobil teknologi
Tjänsten är ett tidsbegränsat uppdrag med start i september tom. 31 december 2026. Publiceringsdatum2026-06-18Så ansöker du
I denna rekryteringsprocess ber vi dig att bifoga CV och besvara några korta frågor kopplade till
tjänsten. Personligt brev efterfrågas inte. Urval kommer ske efter sista ansökningsdag. Intervjuer kommer ske på Regionens hus i Göteborg under vecka 33.
Vi ser fram emot din ansökan senast 5 juli.
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Regionens hus (visa karta
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462 80 VÄNERSBORG Arbetsplats
Försörjningsförvaltningen, Göteborg Jobbnummer
9969199