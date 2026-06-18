Kommunikationschef till Nacka kommun!
Nacka kommun, Myndighets- och huvudmannaenheter samt stöd, kommunikationsstaben / Marknadsföringsjobb / Nacka Visa alla marknadsföringsjobb i Nacka
2026-06-18
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Lockas du av att leda människor, utveckla arbetssätt och skapa kommunikation som gör skillnad? Då kan det här vara rollen för dig! Som kommunikationschef får du möjlighet att påverka både vardagen och framtiden.
För detta uppdrag söker vi dig som även har en väl dokumenterad spetskompetens inom press och kriskommunikation.
Ditt uppdrag
Som kommunikationschef är du tillika enhetschef och leder kommunikationsenheten med ansvar för medarbetare, verksamhet, ekonomi och utveckling. Enheten ansvarar för kommunens interna och externa kommunikation, pressarbete, digitala kanaler och kommunikationsstöd till verksamheterna.
Du leder ett engagerat team och ansvarar för att kommunikationen är strategisk, tydlig och effektiv. Du har personal- och arbetsmiljöansvar och ser till att enhetens processer är dokumenterade, kända och följs. Du säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, förordningar och kommunens styrdokument.
Du får en central roll i att fortsätta utveckla kommunikationsenheten och stärka dess strategiska bidrag till kommunens verksamheter och övergripande mål. Rapporterar gör du till vår direktör för kommunikation, service och bemötande.
I rollen ingår att:
Utveckla och följa upp mål, nyckeltal och budget.
Driva utveckling kopplat till strategisk kommunikationsplan.
Driva digitalisering och effektivare arbetssätt för att skapa maximalt värde för skattepengarna.
Ansvara för pressfrågor och krisberedskap.
Ha löpande dialog med interna kunder och hantera konsulter och konsultkostnader.
Kort sagt – du är en nyckelperson som bidrar till kommunens övergripande mål och framtida utveckling.
Är det här du?
Du är en trygg och stabil ledare med gott omdöme och en strategisk framåtblick. Du har förmåga att navigera och prioritera i en komplex miljö med många medaktörer samtidigt som du trivs med att leverera smarta lösningar. Du är proaktiv, resultatinriktad och har mycket god förmåga att uttrycka dig tydligt i tal och skrift. Du entusiasmerar, skapar förtroendefulla relationer och inspirerar ditt team till att nå gemensamma mål. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Din erfarenhet
Chefserfarenhet med ansvar för personal och arbetsmiljö.
Gedigen erfarenhet av övergripande strategiskt- och operativt kommunikationsarbete.
Akademisk utbildning eller likvärdig erfarenhet.
Dokumenterad erfarenhet av att hantera medieintensiva frågor, kriser, samhällsstörningar.
Erfarenhet från offentlig verksamhet eller politiskt styrd organisation.
Erfarenhet av digital kommunikation och verksamhetsutveckling.
Meriterande
Erfarenhet från byråsidan.
Vi erbjuder
Arbetsplatsen ligger i Nacka stadshus, mitt emot Nacka Forum i öppna och moderna lokaler.
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
År 2030 får Nacka även tunnelbana – ett stort lyft för både hållbarhet och livspussel. Vi satsar också på friska medarbetare och erbjuder bland annat välutrustat gym i huset och egen hälsocoach. Läs mer om våra förmåner här.
Du har även en möjlighet att semesterväxla till dig extra semesterdagar.
Intresserad?
Tillträde för tjänsten är snarast möjligt. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta direktör kommunikation, service och bemötande, Annmarie Palm på annmarie.palm@nacka.se
. Pga semester får du svar från och med 10 augusti.
Sista ansökningsdag är 2026-08-14.
I rekryteringsprocessen använder vi oss av tester som mäter problemlösningsförmåga och personlighet som en urvalsmetod för att kunna arbeta inkluderande och kompetensbaserat. Rekryteringsprocessen består i övrigt av flera intervjuer.
Bakgrundskontroll kommer att genomföras innan anställning på slutkandidat.
Facklig företrädare nås via kommunens växel, 087188000(vxl)
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Kommun
(org.nr 212000-0167), http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17 (visa karta
)
131 40 NACKA Arbetsplats
Nacka kommun, Myndighets- och huvudmannaenheter samt stöd, kommunikationsstaben Jobbnummer
9969193