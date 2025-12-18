Sommarvikarierande Processoperatör - skiftgående
2025-12-18
Sunpine är världens största producent av Råtalldiesel, en avancerad biobränsleråvara som bidrar i omställningen mot fossilfria transporter. Vi söker nu sommarvikarier som vill bli en del av ett företag i tillväxt och som är världsledande inom sitt område.
Om rollen
Som skiftgående processoperatör driver och övervakar du produktionsprocessen. Du hanterar avvikelser, deltar i felsökning och bidrar till att utveckla och optimera processen.
Vad ger rollen dig?
Möjlighet att:
• arbeta i en avancerad processanläggning,
• utveckla din problemlösningsförmåga i verkliga driftsituationer,
• förstå hur produktionen fungerar från ax till limpa.
Vi söker dig som har teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande. Utbildning till drifttekniker/processoperatör och erfarenhet av processindustri är meriterande. Du har ett högt säkerhetstänk och tycker om att arbeta på ett strukturerat och lösningsorienterat sätt.
Vill du veta mer?
Anställningen är ett sommarvikariat jun-augusti. Introduktionen påbörjas från och med v.16. Du ska vara 18 år när anställningen börjar.
Omfattning: Heltid, skiftgång
Placeringsort: Piteå, Haraholmen
Kontakt: Sofie Nilsson, Chef Drift - 076-677 15 32
Välkommen in med din ansökan senast den 15 februari 2026. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SunPine AB
