Sommarvikarie!
Karin Ståhlnacke Juridik AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lund
2026-03-10
Vi på KSJ AB jobbar med personlig assistans - som det är tänkt!
Här möter du Karin, Magnus, Sylvia och Bibban med lång erfarenhet, stort engagemang och ett hjärta för människor. Vi vet att bra assistans bygger på trygghet, respekt och ett nära samarbete. Med lång och gedigen erfarenhet inom personlig assistans, både från stora och mellanstora bolag, vet vi vad som krävs för att skapa trygghet, kontinuitet och livskvalitet för våra kunder - men också för våra viktiga assistenter.
Som arbetsgivare är vi måna om att du ska må bra. Därför erbjuder vi bra villkor, är anslutna till kollektivavtal och ger ett generöst friskvårdsbidrag.
Hos oss är du viktig - både för kunden och för oss!
Hälsa gärna på oss på Elbegatan 5 i Malmö - stäm bara av så vi är på plats först.
För att säkerställa en trygg och säker assistans genomför vi en bakgrundskontroll om du blir aktuell för tjänsten. Om arbetet innebär insatser åt barn krävs även att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret, i enlighet med gällande lagstiftning.
Vi söker en trygg och ansvarsfull person med positiv energi till en 17-årig kille i Dalby.
Sommarvikariatet starta i början av maj med introduktion sedan kommer du att jobba olika pass löpande under sommaren där det även kommer att ingå nattpass.
Passen ligger mellan 07,00-17,00 eller 15,00-22,00 på vardagar. På helger 08,00-17,00. Natten är mellan 22,00-07,00.
Killen bor tillsammans med sin familj i Dalby. Han har omfattande flerfunktionshinder med återkommande (dagliga) epilepsianfall och är rullstolsburen. Det är en glad och härlig kille att arbeta med! De största intressena är skidåkning, bad och musik.
Han går på badträning en gång i veckan så det får inte vara något problem för dig att kunna hoppa i poolen.
Vi söker dig som har jobbat som personlig assistent och är van vid mycket omvårdnad och är trygg i det. Du behöver vara inkännande och empatisk samt ha en förmåga att kunna växla mellan att ta dem avgörande besluten och att vara en bra kompis som hittar på roliga saker!
Eftersom dagsformen varierar är det viktigt att du som assistent är anpassningsbar. Att vara ansvarsfull och kunna följa rutiner är en förutsättning för tjänsten. Rökfri är ett krav.
Du behöver vara flexibel och kunna göra inhopp med kort varsel vid behov, t.ex. vid sjukdom och liknande. I det här gänget ger och tar vi för varandra!
Genom ett utvecklande och betydelsefullt arbete som personlig assistent har du nu möjlighet att ge denna kille ett liv fyllt av trygghet, lugn och glädje! Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karin Ståhlnacke Juridik AB
(org.nr 559281-3777) Arbetsplats
KSJ AB Kontakt
Sylvia Holmqvist 0737064994 Jobbnummer
9788643