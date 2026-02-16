Sommarvikariat behandlingspedagog natt till Långanäs!
2026-02-16
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Långanäs tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Vi vill belöna dig som hjälper oss under sommarperioden, därför får du som arbetar heltid som månadsanställd sommarvikarie mer än fyra veckor en bonus. Läs mer på länken längre ner i annonsen!
Passa på att prova ett intressant sommarvikariat som behandlingspersonal hos SiS ungdomshem Långanäs! Som behandlingspersonal arbetar du i team tillsammans med behandlingsassistenter, behandlingspedagoger och behandlingssamordnare och tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och med att vara ett stöd i vardagen. Med stöd av dina kunskaper och färdigheter inom vård- och behandlingsarbete bidrar du aktivt till att behandlingsplaner fullföljs. Dokumentation är en viktig del av ditt arbete, och bidrar bland annat till rättssäkerhet, planering och uppföljning av vår verksamhet. Du är med och bidrar till att säkerheten upprätthålls enligt våra rutiner och du medverkar till att vardagen flyter på med skolgång, städning, matlagning med mera. I arbetet kan det ingå kontaktmannaskap. Det här är ett arbete för dig som ser en positiv utmaning i att få arbeta med utsatta människor i en svår livssituation. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.
Arbetstiden är enligt schema, natt - på deltid.
Som sommarvikarie på SiS kommer du att genomgå en anpassad introduktionsutbildning på tre dagar för att rusta dig inför ditt uppdrag.Kvalifikationer
Du ska ha:
• Lägst 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) eller annan utbildning som motsvarar detta. Utbildningen ska vara inriktad mot socialt arbete, socialpedagogik, beteendevetenskap eller annat relevant ämnesområde.*
• B- körkort
• God svenska i tal och skrift
Meriterande är:
• Erfarenhet av arbete med människor i utsatta livssituationer, t.ex. arbete inom psykiatri eller inom LSS omsorg
• Erfarenhet från klientnära befattningar på Kriminalvården, t.ex. Kriminalvårdare
• Väktarutbildning
• Erfarenhet av arbete med ungdomar
För att lyckas i ditt arbete har du en grundmurad positiv människosyn. Du är motiverad att hjälpa människor i en utsatt livssituation och du delar SiS värdegrund, att vara en plats för förändring. Du har en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet hos våra ungdomar och/eller klienter. Som person är du trygg i dig själv och har lätt för att skapa goda behandlingsrelationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har lätt för att samarbeta med andra och du kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du delar vår vision att vara en plats för förändring och det genomsyrar ditt bemötande, engagemang och förhållningssätt.
• Undantag från kravet på lägst tvåårig eftergymnasial utbildning kan i enskilda fall göras, om det finns särskilda skäl enligt 5 kap.4§ socialtjänstförordningen (2025:468).
Vi vill belöna dig som hjälper oss under sommarperioden, därför får du som arbetar heltid som månadsanställd sommarvikarie mer än fyra veckor en bonus. Läs mer på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Anställning
Tjänsten är en visstidsanställning under v. 26-33 (preliminära veckor).Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast söndagen 22 mars.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.
