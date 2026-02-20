Sommarjobbare till bemanningsavdelningen!
2026-02-20
På Trafikverket är du med och bidrar till ett samhälle som fungerar - idag och i framtiden. Genom vårt arbete med infrastruktur påverkar vi människors vardag i hela Sverige. Som sommarjobbare hos oss får du värdefull arbetslivserfarenhet, knyter nya kontakter och skaffar referenser, samtidigt som du bidrar med nya perspektiv och idéer. Varmt välkommen med din ansökan!
Sommarjobbare till bemanningsavdelningen!Publiceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
Vår Bemanningsavdelning är en förutsättningsskapande avdelning där vi fungerar som stöd åt chefer i den operativa verksamheten inom verksamhetsområdet Trafik. Avdelningen ansvarar för att schemalägga arbetspass och bemanningsbehov för de operativa medarbetarna som arbetar dygnets alla timmar, årets alla dagar, så att trafiken på väg och järnväg kan rulla.
Vi söker nu fyra stycken bemanningsplanerare under sommaren. Huvuduppgifterna i tjänsten kommer vara att, med hänsyn till arbetstidsregler, arbeta med vakanshantering vid t.ex. sjukfrånvaro och annan ledighet, och att hantera alla schemarelaterade ändringar i personalsystemet Heroma.
Du kommer framförallt att samarbeta med kollegorna på bemanningsplanering på vardaglig basis, chefer och operativa medarbetare. Flera av dessa är placerade på andra orter och du kommer därför att arbeta mycket med digitala verktyg som Skype.
Vi har under våren funktionsindelat vår avdelning och målsättningen framåt blir att arbeta med att hitta enhetliga arbetssätt och jobba smartare för att kunna skapa mer värde för dem vi är till för. Vi arbetar i team och det är därför viktigt att vi stöttar varandra för att kunna utvecklas och även ha roligt tillsammans på jobbet!
Vi är intresserade av dig som är tillgänglig för arbete under 260601 - 260823.
Onboarding för vissa av tjänsterna kan komma att ske på annan ort och du behöver då vara tillgänglig för att resa i början av perioden. Vi ombesörjer din resa och vistelse.
Orter som vi rekryterar till är Göteborg, Gävle och Stockholm. Stockholm har platsbegränsningar.
Övrig information
Tidsperiod för sommarjobbet: 2026-06-01- 2026-08-23
Varje sommarjobb annonseras separat. Det innebär att du behöver söka varje sommarjobb som du är intresserad av. Om du uppfyller kraven kan du bli aktuell för flera sommarjobb och därmed bli kontaktad av flera olika chefer för intervju.
Om du uppfyller kraven i annonsen och går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få genomföra webbaserade urvalstester. Inbjudan till tester skickas via e-post efter att ansökningstiden har gått ut. För att inte missa viktig information är det därför viktigt att du regelbundet kontrollerar din inkorg samt skräppost/spam. Utskicken skickas vanligtvis från noreply@heroma.se
Urval till intervju baseras på kraven i annonsen och resultaten från urvalstesterna.
Vi arbetar för en öppen och inkluderande kultur där mångfald värdesätts. För att säkerställa en likvärdig, objektiv och träffsäker rekryteringsprocess använder vi webbaserade tester, där alla kandidater bedöms utifrån samma förutsättningar.
Placeringsort för sommarjobbet är Göteborg, Gävle eller Stockholm.
#sommarjobbKvalifikationer
Vem är du?
Som person är du lösningsorienterad och har förmågan att sätta dig in i olika arbetsuppgifter och lösa de situationer som uppstår. Du har en god samarbetsförmåga, är engagerad och utför dina arbetsuppgifter på ett pålitligt sätt. Du motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra.
Vi söker dig som
har en pågående KY-, /YH-, högskole- eller universitetsutbildning inom HR där du minst läst 3 terminer eller mer, alternativt har du avslutat en sådan utbildning 2024 eller senare.
har minst 6 månaders arbetslivserfarenhet och är van vid dialog med kollegor, chefer eller kunder
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har goda kunskaper engelska i tal och skrift
är tillgänglig för arbete från 1 juni tom 23 augustiSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
