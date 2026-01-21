Sommarjobba inom Socialpsykiatri
Tomelilla Kommun / Vårdarjobb / Tomelilla Visa alla vårdarjobb i Tomelilla
2026-01-21
, Ystad
, Sjöbo
, Simrishamn
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tomelilla Kommun i Tomelilla
På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.
Planera sommaren 2026 redan nu! Vi söker dig som vill arbeta som sommarvikarie inom Socialpsykiatrin i Tomelilla kommun. Ta chansen och var med och gör skillnad i brukarnas vardag.
Som sommarvikarie hos oss har du möjlighet att arbeta efter ett schema. Du kan också välja att arbeta på timmar, det vill säga hoppa in som timvikarie vid behov.
Våra medarbetare fördelar sin semester på alla tre sommarmånaderna vilket innebär att det finns möjlighet att arbeta både under juni, juli och augusti. Möjlighet finns att arbeta som timvikarie redan under våren.
Våra verksamheter inom socialpsykiatrin är belägna i centrala Tomelilla. Hos oss kan du arbeta med varierande målgrupper inom olika verksamheter såsom eget boende och servicebostäder.
Inom boendestöd jobbar du för personer inom LSS personkrets i ordinärt boende. Här finns personal tillgänglig alla dagar i veckan mellan klockan 07-22. Detta ger en god och bred service och trygghet till våra brukare i ordinärt boende.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Arbetet inom socialpsykiatrin kan innebära att hjälpa vuxna personer med flertal insatser som har drabbats av psykisk ohälsa exempelvis svår depression, panikångest, ätstörningar, tvångssyndrom, missbruk och olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Du ska du ha ett förhållningssätt och bemötande som ger individuellt anpassat stöd i den dagliga livsföringen vilket innebär att insatser ska tillgodose den enskildes psykiska, fysiska och sociala behov. Arbetet innebär att främja den enskildes förmågor och självständighet.
Vi arbetar utifrån varierande stödinsatser som arbetas fram tillsammans med den enskilde, exempelvis stöd i att komma till sin sysselsättning, planering och motiverande samtal. I arbetet ingår att stötta individen i utförandet av hushållssysslor, exempelvis städ, tvätt och inköp, men även personlig omvårdnad. Du har regelbunden kontakt med anhöriga, företrädare och andra personer som har betydelse för brukaren.
Du arbetar på daglig basis med AKK, kommunikations hjälpmedel och kognitivt stöd som ett naturligt inslag i arbetet.
Vi arbetar utifrån självbestämmande, inflytande, delaktighet, tillgänglighet och självständighet. Dessa ledord ser man i LSS (Lagen om särskilt stöd). Personal ska uppmuntra den enskilde att utvecklas i sin självständighet.
Vi erbjuder dig:
Ett självständigt, ansvarstagande och varierande arbete.
En möjlighet att få goda kunskaper och erfarenhet inom olika verksamheter.
Ett tillfälle att möta många nya medarbetare med god kompetens och erfarenhet.Kvalifikationer
Vi välkomnar både dig med och utan erfarenhet. Vi erbjuder en individanpassad introduktion och en möjlighet att lära och växa in i dina arbetsuppgifter. En förutsättning för att du ska trivas är ett genuint intresse och nyfikenhet för vård och omsorgsarbete.
Som person behöver du vara trygg, ansvarsfull, flexibel och ha ett gott bemötande i ditt arbete. Uppdraget ställer höga krav på ett gott samarbete då du kommer ha daglig kontakt med brukare, kollegor, anhöriga och chefer.
Om du saknar utbildning får du titeln stödbiträde, för titeln stödassistent krävs någon av följande utbildningar:
• Gymnasial utbildning inom vård och omsorg. Det är meriterande med inriktning/fördjupning inom funktionsnedsättning.
• Gymnasial utbildning inom barn och fritid med inriktning/fördjupning inom pedagogik, psykiatri eller funktionsnedsättningar.
Du behöver behärska det svenska språket på ett sätt som gör att du kan kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor i tal och skrift.
Inom Socialpsykiatrin krävs körkort för manuellt växlad bil.
För att få arbeta inom vård och omsorg krävs ett godkänt utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
ÖVRIGT
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Vismas support (0771-693 693).
Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301031". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tomelilla kommun
(org.nr 212000-0886) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Bemanningskoordinator
Casandra Quist 0709958173 Jobbnummer
9696110