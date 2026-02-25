Sommarjobb, boendestödjare
2026-02-25
Vi är en mindre LSS-aktör som söker dig som vill ha ett spännande och utvecklande sommarjobb. Vill du vara med och göra skillnad för de individer vi möter och bidra till en meningsfull vardag? Då är du varmt välkommen med din ansökan!
Om Mosås gruppbostad
Verksamheten har tillstånd för att bedriva bostad med särskild service i form av gruppbostad enligt 9§ 9p LSS och riktar sig till personkrets 1. Verksamheten bedrivs i en nybyggd fastighet och består av sex fullvärdiga lägenheter med hög standard. Gruppbostaden är belägen i utkanten av Örebro (Mosås), men med närhet till stadskärnan och direkt anslutning till exempelvis kollektivtrafik, matbutiker och sysselsättning men fortsatt med naturen runt hörnet.
Att arbeta som boendestödjare hos oss
Som boendestödjare arbetar du med att stödja, motivera och utveckla individens förmåga att genomföra olika aktiviteter i det dagliga livet. Din uppgift är att skapa struktur, förutsägbarhet och rutiner i individens vardag genom ett individuellt utformat stöd. Vårt mål är att genom anpassade metoder, arbetssätt och bemötande kunna skapa förutsättningar för ökad livskvalitet och goda levnadsvillkor för de individer som får möjlighet att skapa sig ett hem i vår verksamhet. Vi vill att varje individ ska få känna delaktighet och inflytande i sin livssituation och uppleva ett aktivt och meningsfullt liv i en trygg och trivsam miljö.
Som boendestödjare erbjuder du stöd och service i alla delar av livet där behov finns och arbetsuppgifterna kan exempelvis bestå av:
• Vardagssysslor så som städ, tvätt, matlagning och inköp
• Fritidsaktiviteter, sysselsättning och utflykter
• Personlig omvårdnad och hygien
• Social samvaro och kommunikation
• Social dokumentation och upprättande av genomförandeplaner
• Samverkan med anhöriga, företrädare, myndigheter och hälso- och sjukvård
• Stötta och motivera individen utifrån behov och förmåga till ökad självständighet i sin vardag
Vem söker vi?
Vi söker nu några nya medarbetare som vi arbeta under sommaren hos oss. Arbetstiderna är förlagda efter kundernas behov och innefattar både vardagar och helger och kan variera mellan dag, kväll och natt.
Vi söker nu några nya medarbetare som vi arbeta under sommaren hos oss. Arbetstiderna är förlagda efter kundernas behov och innefattar både vardagar och helger och kan variera mellan dag, kväll och natt.

Vi söker dig med ett stort hjärta för målgruppen och som har en stark vilja att göra skillnad för varje enskild individ. Du tycker om att arbeta med människor, har en god förmåga att anpassa ditt bemötande utifrån behoven du möter och har lätt för att samarbeta med din omgivning. Du är som person lyhörd, flexibel, lösningsfokuserad och har en känsla för service. Du ska vara trygg i att möta situationer som kan vara stressande och utmanande. Du ser möjligheter i förändringar, tar egna initiativ och tar ditt ansvar som en del av teamet för att nå utveckling och önskvärda resultat.

Kvalifikationer
Vi har krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
B-körkort
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande:
Utbildning inom vård och omsorg. Även pågående studier inom vård och omsorg. Exempelvis undersköterska, socialpedagog, stödpedagog, behandlingspedagog.
Tidigare erfarenhet av att arbeta med målgruppen inom LSS-verksamhet eller i annan liknande verksamhet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: helena.sjokvist@alexoomsorg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarjobb 2024". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alexo Omsorg AB
(org.nr 559100-7744)
705 94 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Föreståndare
Helena Sjökvist helena.sjokvist@alexoomsorg.se 0192779556 Jobbnummer
9764213