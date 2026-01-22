Sommarjobb 2026

Vi söker sommarjobbare inför sommaren 2026. Är du 18 år eller äldre så har du chansen att bli en i vårt härliga gäng på ICA Kvantum Ludvika. Vi värdesätter att du liksom vi är flexibel och serviceinriktad med stort engagemang i arbetet. Med varierande arbetsuppgifter, högt tempo och i en miljö där allt kan hända servar vi alltid våra kunder med ett leende.
Erfarenhet av butik och sälj är meriterande men inget krav.
Du ansöker genom att svara på några frågor och skickar därefter in en kort videointervju.
Varken CV eller personligt brev behövs i första steget!