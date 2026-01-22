Sommarjobb 2026

Matmarknaden i Vallaskogen AB / Butikssäljarjobb / Ludvika
2026-01-22


Vi söker sommarjobbare inför sommaren 2026. Är du 18 år eller äldre så har du chansen att bli en i vårt härliga gäng på ICA Kvantum Ludvika. Vi värdesätter att du liksom vi är flexibel och serviceinriktad med stort engagemang i arbetet. Med varierande arbetsuppgifter, högt tempo och i en miljö där allt kan hända servar vi alltid våra kunder med ett leende.

Erfarenhet av butik och sälj är meriterande men inget krav.

Du ansöker genom att svara på några frågor och skickar därefter in en kort videointervju.

Varken CV eller personligt brev behövs i första steget!

Lycka till!

Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Matmarknaden i Vallaskogen AB (org.nr 559054-1990)

Arbetsplats
ICA Kvantum Ludvika (Matmarknaden i Vallaskogen AB)

Kontakt
Ida Fagerberg Carlsson
ida.fagerberg.carlsson@kvantum.ica.se

Jobbnummer
9698542

