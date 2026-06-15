Legitimerad optiker till fristående butik i Bromölla
Juhlins Optik AB / Optikerjobb / Bromölla Visa alla optikerjobb i Bromölla
2026-06-15
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Legitimerad optiker sökes till Juhlins Optik
Vill du arbeta i en väletablerad, fristående optikbutik där kvalitet, personligt bemötande och arbetsglädje står i fokus?
Juhlins Optik har funnits sedan 1939 och är en välkänd optikbutik med en stor och lojal kundkrets. Vi är idag två optiker och två assistenter och söker nu ytterligare en legitimerad optiker som vill bli en del av vårt härliga team.Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en lugn och trivsam miljö där vi sätter kunden i centrum. Vi avsätter alltid en timme för varje synundersökning för att kunna ge bästa möjliga service utan stress. Även utlämningar bokas in, vilket skapar ett bra flöde under dagen och en behaglig arbetsmiljö.
Vi är en fristående butik, vilket innebär att vi själva väljer vilka leverantörer, bågar och produkter vi vill arbeta med. Vi besöker regelbundet mässor och gör egna inköp av bågar, glas och utrustning. Hos oss får du därför möjlighet att vara delaktig och påverka både sortiment och verksamhetens utveckling.
Vi arbetar främst med glas från Carl Zeiss Vision, Essilorluxottica och Hoya. Vårt bågsortiment utvecklas kontinuerligt och innehåller bland annat varumärken som Gucci, Saint Laurent, Ray-Ban, Lindberg, Silhouette, Ørgreen, Nine Eyewear, Peak Performance, TREE Spectacles, Charles Stone, William Morris, KunoQvist, WESC och många fler.
Vi har även egen verkstad där vi själva väljer om vi vill slipa glas på plats eller beställa formslipade glas, beroende på vad som passar bäst i varje situation.
Vi erbjuder
En trivsam arbetsplats med nära till skratt och god gemenskap
Löpande utbildningar genom Synologen, Optimetridagarna, utbildningar på mässor mm.
Friskvårdsbidrag
Kaffe, frukt, fika och andra personalförmåner
Stängt alla helger och röda dagar, vi har öppet måndag till fredag
Möjlighet till flexibla arbetstider
Våra ordinarie öppettider är 09.30–18.00, men vi är öppna för att anpassa arbetstiderna om du exempelvis föredrar att börja tidigare på morgonen.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad optiker och som uppskattar att ge kunder ett personligt och professionellt bemötande. Du trivs med att arbeta självständigt men också som en del av ett team där alla hjälps åt och bidrar till verksamhetens utveckling.
Erfarenhet är meriterande, men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad och vill utvecklas i yrket.Så ansöker du
Låter detta intressant? Ansök redan idag, vi behandlar ansökningar löpande.
Välkommen till oss på Juhlins optik Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
E-post: Catti.juhlinsoptik@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Juhlins Optik AB
(org.nr 556541-4413), http://www.juhlinsoptik.se
Storgatan 36 (visa karta
)
295 31 BROMÖLLA Arbetsplats
Juhlins Optik AB Kontakt
Ägare
Catti Bertilsson Catti.juhlinsoptik@gmail.com 0456-27195 Jobbnummer
9964915