Sollentuna ungdomsmottagning söker barnmorska
2025-10-20
I Stockholms län finns 30 ungdomsmottagningar som drivs i samverkan mellan kommuner och Stockholms läns sjukvårdsområde, som ansvarar för driften av den medicinska delen av verksamheten.
Ungdomsmottagningarnas övergripande uppdrag är att främja sexuell och reproduktiv hälsa samt att förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa och sociala problem bland ungdomar från 12 och upp till 23 år. Vi arbetar hälsofrämjande utifrån ett helhetsperspektiv.
Sollentuna ungdomsmottagning är en mottagning som ligger vid Sollentuna centrum. På mottagningen arbetar barnmorskor, kuratorer, läkare samt två enhetschefer i ett tvärprofessionellt samarbete. Vi arbetar främst med enskilda besök, men en viktig del av arbetet är även att bedriva utåtriktat arbete som exempelvis kontinuerliga studiebesök från skolor i närområdet och att samverka med andra verksamheter. Vi är en lågtröskelverksamhet och strävar alltid efter hög tillgänglighet. Vi har öppet måndag-fredag.
Normmedvetenhet och mångfald är viktigt för oss, alla ungdomar och alla medarbetare ska känna sig lika välkomna hos oss. Som arbetsgrupp värnar vi vårt respektfulla, positiva och lösningsorienterade arbetsklimat. I den andan vill vi fortsätta.
Du kan läsa mer om oss på: Sollentuna ungdomsmottagning
SLSO erbjuder:
Inom SLSO finns goda möjligheter för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension samt försäkringar.
Vi erbjuder generösa friskvårdsförmåner och tillämpar flextid. Läs mer om det på Förmåner
Om tjänsten:
Som barnmorska hos oss kommer ditt arbete bland annat att bestå av preventivmedelsrådgivning inklusive insättning/uttag av spiral/p-stav liksom STI-provtagning, behandling, smittspårning, och undersökningar. Du kommer också att ha samtal med ungdomar om livsstil, identitet, relationer och sexualitet utifrån ungdomens livssituation och behov.
I tjänsten ingår det att ha såväl planerade besök, drop-in besök som att delta i vårt utåtriktade arbete och att kommunicera med ungdomar via videomöten, chatt, 1177 och telefon. En annan viktig del av arbetet är att ha ett nära samarbete med kollegor och ett ansvarstagande för mottagningen som helhet.
Kvalifikationskrav:
Legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt och behörighet att verka inom svensk sjukvård.
Vi söker dig som har ett stort intresse av att arbeta med ungdomar och unga vuxna inom vårt uppdragsområde sexuell och reproduktiv hälsa. Du behöver ha god förmåga att göra självständiga bedömningar och prioriteringar, men också ha förmåga att skapa prestigelösa och flexibla samarbeten med kollegor.
Vi förutsätter att du är lösningsorienterad och trivs med att växla mellan olika arbetssätt och tempon samt att det är naturligt för dig att ta helhetsansvar för mottagningen tillsammans med dina kollegor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid 100%. Arbetstid måndag till fredag varav en kväll i veckan till 19. Tjänstgöring ca en lördag per halvår på annan mottagning ingår. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Upplysningar om tjänsten lämnas av rekryterande chef Suzanne Hamilton, enhetschef för Sollentuna, Upplands Väsby och Märsta ungdomsmottagningar 070-269 81 52
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel.
