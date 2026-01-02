Söker sushi kock, varm kock

Jt Food AB / Kockjobb / Vallentuna
2026-01-02


Misora sushi söker sushi kock, köksbiträde,
Du skall vara ambitiös, älska sushi och vara passionerad för det japanska köket.
Du har känsla för kvalitet och vet att god mat och noggrann rengöring hänger tätt samman
Du drivs av att vara delaktig i att alltid leverera en smak,
Du har god samarbetsförmåga och en positiv utstrålning
Du tycker om att verka i ett företag som ständigt utvecklas
Vi behöver sushikock och varmkock
tjänsten gäller för Vallentuna, Rönninge ,Täby och Tullinge ,
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post
E-post: Info@misorasushi.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jt Food AB (org.nr 559170-0033)
Torggatan 15 (visa karta)
186 31  VALLENTUNA

Arbetsplats
Misora Sushi

Jobbnummer
9667762

