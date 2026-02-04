Söderenergi söker Underhållsingenjör Automation

Söderenergi är ett företag som genomsyras av ett starkt miljöengagemang och är drivande i utvecklingen av en hållbar cirkulär ekonomi. Med Söderenergis miljötjänst energiåtervinner vi återvunna och förnybara bränslen, och producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i södra Stockholmsregionen. På ett av Sveriges största kraftvärmeverk producerar vi el motsvarande förbrukningen av hushållsel i 100 000 bostäder. Våra 165 engagerade, kompetenta och ansvarstagande medarbetare bidrar till att vi uppfattas som innovativa och branschledande.
Vi är stora nog för att det ska finnas utvecklingsmöjligheter och lagom små för att skapa en familjär känsla. Söderenergi söker utvecklingsorienterade människor med olika kunskaper, insikter och bakgrund, särskilt personer med teknisk förmåga och modet att ställa krav på sin omgivning i enlighet med företagets värderingar.
Underhållsingenjör Automation
Gillar du att ta stort ansvar och vill ha en tekniskt drivande roll med tydligt projektledarfokus, där du planerar, driver och följer upp underhålls-, utbytes- och investeringsprojekt inom automation med ansvar för ekonomi, leverantörer och entreprenörer, kan detta vara en tjänst för dig.
Som Underhållsingenjör Automation har du som huvuduppgift att tillse att de processrelaterade styrsystemen och all dess tillhörande utrustning utvecklas, underhålls samt följer lagar och regler.
Du kommer i nära samarbete med övriga ingenjörer och tekniker på avdelningen arbeta med att planera, dokumentera, utvärdera och budgetera underhåll samt handha underhållsavtal med extern part. Du ansvarar för att driva och samordna uppgraderings- och utbytesprojekt inom automation, där du agerar teknisk projektledare med ansvar för planering, uppföljning av tid och ekonomi samt kravställning mot leverantörer och entreprenörer, inklusive granskning och mottagande av teknisk dokumentation. Underhåll planeras och dokumenteras i underhållssystemet och det förväntas att du tar ägarskap och förvaltar innehållet.
Du deltar aktivt i att upprätthålla en god och kamratlig kultur inom alla åtaganden i samarbete med avdelningen men även över avdelningsgränserna. Att du har ett säkerhetstänk i allt du åtar dig ser vi som självklart.
I rollen som Underhållsingenjör Automation på Söderenergi är dina primära arbetsuppgifter:
Att tillse att automationsanläggningen är säker, dokumenterad och märkt.
Att planera, dokumentera, utvärdera samt budgetera underhåll och investeringar inom ditt ansvarsområde.
Att sköta underhållsavtalen inom automation mot externa parter.
Att ta fram kort- och långsiktiga underhålls- och utbytesplaner.
Att hantera ansvarsområdets inköp och fakturor.
Att agera kravställare och utföra granskning i olika projekt.
Att arbeta i förvaltningsorganisationen inom IT/OT.
Att aktivt medverka till att avdelningen strävar mot uppsatta mål på både avdelnings- och företagsnivå.
Att aktivt arbeta för kvalitets och miljöförbättrande åtgärder även utanför det direkta ansvarsområdet och över avdelningsgränserna.
I tjänsten är du ambassadör för företaget och inspirerar dina kollegor till att alltid göra sitt bästa utifrån givna förutsättningar i det dagliga. Tjänsten som Underhållsingenjör Automation har placering i Södertälje med möjlighet att delvis kunna arbeta från hemmet.
Din bakgrund
För att bli framgångsrik i rollen ser vi att du har en god teknisk förståelse inom processtyrsystem och OT/IT, kombinerat med förmåga att arbeta strukturerat, driva frågor framåt och kommunicera tydligt med både interna och externa parter.
Du har relevant utbildning inom el och automation samt ett högt säkerhetsmedvetande. Vidare har du några års praktisk erfarenhet från industrin där du t.ex. har arbetat med styrsystem, felsökning, installation eller underhållsplanering. Körkort lägst B är ett krav.
Det är viktigt att du har en prestigelös inställning till din roll. Du är en lagspelare med ett genuint intresse att arbeta både med människor och teknik.
Meriterande: Erfarenhet från processindustri eller energibranschen. Erfarenhet av ABB:s processtyrsystem 800xA och Sattline.
Vad Söderenergi erbjuder
Vi erbjuder dig en viktig tjänst på El- och Automationsavdelningen i ett innovativt bolag.
Söderenergi är en dynamisk arbetsplats med stor delaktighet från våra medarbetare. Det är viktigt för oss med gemenskap och att stötta varandra både inom den egna gruppen och grupper emellan. Söderenergi är ett av Sveriges största fjärrvärmeproducenter och vi satsar framåt och ser fram emot våra stora kommande satsningar/investeringar. Vi värnar om hållbarhet, miljö och kvalitet. Självklart värnar vi högt om vår personal.
Kontaktpersoner
För mer info är du varmt välkommen att kontakta:
Lena Brantberg, Rekryterare, BraPersonal Sverige AB lena.brantberg@brapersonal.nu
, 0703-50 89 09
Hampus Ren, Gruppchef El & Automation, Söderenergi AB hampua.ren@soderenergi.se
, 070-180 91 92
Ansökan
Eftersom vi tillämpar löpande urval och intervjuer sker löpande vill vi därför gärna att du inte väntar med att skicka in din ansökan.
I rekryteringen samarbetar Söderenergi med BraPersonal Sverige AB. Anställning sker direkt på Söderenergi. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
