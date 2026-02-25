Snickare
Erfarna Snickare sökes till kundföretag i GGVV-regionen
Team Bemanning söker nu erfarna och drivna snickare till ett av våra kundföretag i GGVV-regionen.Hos oss får du möjlighet att arbeta med varierande och utvecklande projekt i ett stabilt företag med goda arbetsvillkor. Vi erbjuder en trygg anställning och en närvarande arbetsledning som ger stöd genom hela uppdraget.Publiceringsdatum2026-02-25Om tjänsten
Du kommer att arbeta med förekommande arbetsuppgifter inom bygg, bland annat:
• Nyproduktion
• Renoveringsarbeten
• Byggservice
Vi söker dig som
• Har erfarenhet som snickare
• Är självgående och ansvarstagande
• Har öga för kvalitet och noggrannhet
• B-körkort och tillgång till bil är ett krav
• Flytande svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
• Trygg anställning med bra villkor
• Varierande arbetsuppgifter
• God arbetsmiljö
• Närvarande och stöttande arbetsledningOm företaget
Team Bemanning i Värnamo AB är ett väletablerat auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kontor i Värnamo. Med lång erfarenhet inom branschen erbjuder vi skräddarsydda lösningar för företag som behöver flexibel och kompetent personal, oavsett om det gäller kortare uppdrag eller långsiktiga rekryteringar.
Vi arbetar med högt ställda krav på kvalitet, etik och ansvar. Vår styrka ligger i vårt personliga engagemang, vår lokala förankring och vår förmåga att matcha rätt person med rätt uppdrag.
Hos oss är både kunder och konsulter i fokus - vi tror på långsiktiga relationer, tydlig kommunikation och att alltid leverera med högsta kvalitet.
Vi erbjuder
• En stabil anställning i ett välskött företag med god och ren arbetsmiljö
• Möjlighet till intern upplärning och utveckling
• Heltidsarbete med varierande arbetsuppgifter och skiftgång
• Anställning enligt kollektivavtal med marknadsmässig lön
Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder friskvård som en del av vår satsning på välmående och trivsel.
Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan på www.teambemanning.se
Har du frågor eller funderingar kontakta ansvarig Rekryterare Astrit Halili 0370 - 133 25
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
