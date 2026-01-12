Skyddsrumssakkunnig
2026-01-12
Publiceringsdatum2026-01-12Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren skyddsrumssakkunnig som vill stötta ett projekt kopplat till upprustning av ett skyddsrum, med målet att åtgärda brister identifierade vid besiktning och säkerställa full funktion vid behov. Du arbetar i nära samverkan med myndighet samt entreprenör inom flera discipliner och bidrar med granskning, godkännande och specialiststöd genom hela entreprenaden.
ArbetsuppgifterGranska och godkänna handlingar i samband med upprustning av skyddsrum.
Delta i projekteringsarbete, projekteringsmöten och projekteringsgenomgångar.
Stödja projektet med specialistkompetens i frågor och utredningar som uppkommer under entreprenaden.
Arbeta med kvalitetssystem och egenkontrollprogram kopplat till uppdraget.
Granska relationshandlingar.
Hantera förändringar och dokumentera dessa i form av PM vid behov.
Samordna deluppgifter och samverka med berörda parter, inklusive myndighetskontakter.
Driva och styra det egna uppdraget avseende tid, ekonomi och kvalitet, inklusive budgetarbete.
KravRelevant utbildning och kompetens inom området.
Minst 5 års erfarenhet inom området.
Certifierad skyddsrumssakkunnig med kvalificerad behörighet.
Väl förtrogen med AMA samt AB04, ABT06 och ABK09.
Erfarenhet av projekteringsarbete och att delta i projekteringsmöten/projekteringsgenomgångar.
Erfarenhet av kvalitetssystem och egenkontrollprogram.
Goda kunskaper om gällande lagar och författningar inom området.
Erfarenhet av att granska relationshandlingar.
Erfarenhet av att hantera förändringar genom PM.
Erfarenhet av samordnande arbetsuppgifter.
Erfarenhet av kontakter med myndigheter.
Förmåga att driva och styra eget uppdrag avseende tid, ekonomi och kvalitet.
Erfarenhet av eget budgetarbete.
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
