Skyddsrumssakkunnig
2026-01-21
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en skyddsrumssakkunnig för en utredning kopplad till ombyggnation av en lokal till lägenheter. Uppdraget innebär att analysera förutsättningar och krav kring skyddsrum i fastigheten samt ta fram ett underlag som stödjer fortsatt planering och beslut.
ArbetsuppgifterGenomföra utredning av skyddsrum kopplat till ombyggnation från lokal till bostäder.
Bedöma förutsättningar, krav och eventuella åtgärder utifrån gällande regelverk.
Dokumentera resultat och rekommendationer i ett tydligt beslutsunderlag.
Samverka med relevanta parter i projektet vid behov för att säkerställa korrekt kravtolkning.
KravDokumenterad kompetens som skyddsrumssakkunnig.
Erfarenhet av utredningar kopplade till skyddsrum i bygg- eller ombyggnadsprojekt.
Förmåga att ta fram tydlig dokumentation och rekommendationer.
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
