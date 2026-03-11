skräddare med erfanhet
2026-03-11
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sharifi service AB i Kristianstad
Vi söker en skicklig skräddare med minst fyra års erfarenhet av yrket. Du har ett öga för detaljer, trivs med noggrant arbete och brinner för hantverket.Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
Sy, ändra och reparera plagg enligt kundens önskemål
Ta mått och ge professionell rådgivning kring passform och material
Arbeta med både maskin- och handsydda detaljerKvalifikationer
Minst 4 års dokumenterad erfarenhet som skräddare
God kunskap i mönsterkonstruktion och sömnad
Noggrann, serviceinriktad och ansvarstagande
Vi erbjuder:
En kreativ och trivsam arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom traditionellt och modernt skrädderi
Heltid/deltid enligt överenskommelse
Plats: Kristianstad
Start: Enligt överenskommelse
Ansökning:
Skicka CV och eventuella referenser till kristianstad.skradderi23@gmail.com
senast 2026-04-10. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: kristianstad.skradderi23@gmail.com Omfattning
