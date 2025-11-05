Skötare till psykiatriavdelning 5
2025-11-05
Verksamhetsområde rättspsykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Rättspsykiatriska enheten vårdar patienter som dömts för brott och som överlämnats till rättspsykiatrisk vård. Detta innebär att vi tar emot patienter med skiftande psykiatriska tillstånd. På enheten arbetare vi utifrån ett långsiktigt perspektiv där förutom medicinering även omvårdnad, pedagogiska insatser, och psykologisk behandling med fokus på att förebygga återfall i brott utgör viktiga inslag.
Rättspsykiatriska enheten består i nuläget av två vårdavdelningar med säkerhetsklass 2 och säkerhetsklass 3, samt en öppenvårdsmottagning. Vi har i april 2024 flyttat till nybyggda lokaler i Jälla utanför Uppsala.
Vi söker dig som tillsammans med övriga medarbetare vill vara med och utveckla vården för patienter på Rättspsykiatriska enheten. Vi kan erbjuda en stimulerande arbetsplats med starkt fokus på omvårdnad, vårdinnehåll och utveckling. Vi tar tillvara på innovationer och idéer, och arbetar aktivt för vår vision: att leverera Sveriges bästa rättspsykiatriska vård, varje dag, dygnet runt!
Ditt uppdrag
Arbetet innebär psykiatrisk omvårdnad samt samordning och samarbete med patienter, närstående, kollegor och öppenvård med flera. Vi har långa vårdtider och lägger därför stort fokus på relationsskapande arbete. Du medverkar i kvalitetsarbeten och utvecklingsarbeten inom ditt kompetensområde. Vi arbetar med differentierande arbetsuppgifter beroende på om du är grundutbildad undersköterska eller har en specialistutbildning.Publiceringsdatum2025-11-05Kvalifikationer
Du som söker har examen från omvårdnadsprogrammet med psykiatrisk inriktning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du är yrkesstolt, har god analytisk och reflektiv förmåga. Handledning av studenter och erfarenhet av kvalitéts-och utvecklingsarbete inom psykiatrisk vård är önskvärt och meriterande men inget måste. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med rättspsykiatrisk vård.
Vid tillsättningen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett stimulerande arbetet med stor variation på arbetsuppgifter. Vi erbjuder även yrkesmässig handledning av specialistsjuksköterska varje vecka och du har ett stort kollegialt stöd i gruppen.
Du får en tillsvidareanställning på heltid dag, kväll, helg med placering på rättspsykiatriska enheten. Provanställning kan komma att tillämpas. Inför anställning kommer utdrag från misstanke- och belastningsregister att tas.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Maria Bruhn Lundblad, 018-611 22 26
Biträdande avdelningschef Lena Knutsson, 018-617 11 74
Avdelningschef Mathilda Iverson, 018-611 30 04
Facklig kontaktperson Kommunal nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
