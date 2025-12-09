Skolsköterska, Väröbackaskolan
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Varberg Visa alla sjuksköterskejobb i Varberg
2025-12-09
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Väröbackaskolan är en växande F-9 skola med 400 elever. Skolan ligger intill böljande sädesfält i samhället Väröbacka mellan Kungsbacka och Varberg. Det är viktigt för oss att arbeta för gemenskap och trivsel där vi tillsammans stärker elevernas lärande och inspirerar dem att uppnå sina drömmar.Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
Du följer Varbergs kommuns basprogram för elevhälsans medicinska insats, som bl.a. innebär hälsosamtal, vaccinationer, öppen mottagning och att medverka i skolans elevhälsoteam.
Du verkar för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt genom att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.
Du stödjer elevens utveckling mot skolans mål, initierar förebyggande och hälsofrämjande åtgärder på individ- och gruppnivå.
Du arbetar i nära samarbete med elev, vårdnadshavare, lärare och skolledning. Även samverkan med externa aktörer så som BUP och barnmedicin ingår i uppdraget.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning som barnsjuksköterska, distriktssköterska eller skolsköterska.
Du har lätt för att samarbeta, är bekväm med att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Du är driven och engagerad i ditt arbete, du skapar goda relationer och inger förtroende.
God datavana är en fördel då all dokumentation sker i journalsystemet Prorenata.
Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar är meriterande.
Vänligen bifoga referenser och sjuksköterskelegitimation till din ansökan.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294151". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249), https://varberg.se/pedagogvarberg Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Sandra Knutsson 072-1463032 Jobbnummer
9634552