It-Handläggare Till Peab I Ängelholm

Poolia AB / Datajobb / Ängelholm
2026-06-12


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Är du student och vill kombinera dina studier med värdefull arbetslivserfarenhet i en stor och välkänd organisation? Nu söker vi för PEABs räkning en student som vill arbeta cirka två dagar i veckan och stötta IT-avdelningen i administrativa och ekonomirelaterade arbetsuppgifter.
Detta är en långsiktig möjlighet för dig som har ungefär ett år kvar av dina studier och som vill bygga erfarenhet vid sidan av utbildningen. För rätt person finns det även goda möjligheter att på sikt utvecklas vidare inom verksamheten.
Om rollen
Rollen tillhör PEABs IT-avdelning och har ett stort fokus på administration, fakturahantering och koordinering. Du blir en viktig stödfunktion som hjälper verksamheten att säkerställa att administrativa processer fungerar smidigt och effektivt.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:

Kontering och granskning av fakturor

Handläggning av IT-relaterade ärenden

Administrativt stöd till IT-avdelningen

Uppföljning och dokumentation i olika system

Löpande koordinering och support i administrativa frågor

Beroende på tidigare erfarenhet, intresse och utveckling i rollen kan arbetsuppgifterna på sikt även komma att utökas till att omfatta orderhantering och ytterligare administrativa ansvarsområden.
Vem är du?
Vi söker dig som studerar på högskola eller universitet och har cirka ett år kvar av dina studier. Du har ett intresse för ekonomi, administration och systemstöd samt trivs med att arbeta strukturerat och noggrant.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:

Pågående eftergymnasiala studier med cirka ett år kvar till examen

Studier inom ekonomi, IT eller annan relevant inriktning

God systemvana och intresse för administrativa processer

God förmåga att arbeta strukturerat och noggrant

Goda kunskaper i svenska och engelska

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av fakturahantering, administration eller ekonomirelaterade arbetsuppgifter.
Som person är du ansvarstagande, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta med andra. Du tycker om att skapa struktur, har ett öga för detaljer och trivs med att arbeta i en roll där du får ta eget ansvar.

Publiceringsdatum
2026-06-12

Så ansöker du
Urval sker löpande, så varmt välkommen med din ansökan redan idag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7903186-2051442".

Arbetsgivare
Poolia AB (org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Drottninggatan 1 (visa karta)
252 21  HELSINGBORG

Arbetsplats
Poolia

Jobbnummer
9962285

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